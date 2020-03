PORTO | Foragido da justiça por tráfico de drogas é preso na BR 367

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde deste sábado (14), um homem que possuía mandado de prisão em aberto por crime de tráfico de drogas. Ele foi preso durante fiscalização da Operação Acidente Zero que tem como foco principal evitar acidentes e garantir a segurança viária dos usuários que utilizam as rodovias federais da Região do Extremo Sul da Bahia.

Equipe realizava patrulhamento preventivo no Km 27 da BR 367, em Porto Seguro (BA), quando abordou o veículo FIAT/Pálio Flex, conduzido por um homem de 25 anos. Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o motorista, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas)

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Única da Comarca de Jequitinhonha (MG) e tem validade até 06/06/2034.

Questionado, o homem que trabalha como balconista, disse ter conhecimento do mandado de prisão. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o condutor foi encaminhado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil de Porto Seguro (BA), para as providências cabíveis.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.

Por | PRF