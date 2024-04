Davi perde 500 mil seguidores após separação de Mani Rego

Parece que o ditado que diz que quem tem “sorte no jogo” também conta com “azar no amor” é real. Ao menos na vida do campeão do BBB 24, Davi Brito, que levou a bolada de quase R$ 3 milhões para casa, mas enfrenta crises no relacionamento com Mani Rego.

Após desabafos nas redes sociais que indicam que o baiano se separou da vendedora de salgados, ele vem perdendo apoio que conquistou durante a participação no programa.

Desde que Mani quebrou o silêncio sobre o suposto fim do relacionamento, ele perdeu 500 mil seguidores no perfil do Instagram.

Davi Brito e Mani Reggo

Após cobranças, Davi detalha reencontro com a namorada Instagram/Reprodução

CarusoDavi no BBB 24

Davi: Videogame, um celular, 5 mil reais em eletrodomésticos, 5 mil reais em delivery e 20 mil reais em dinheiro Reprodução

Davi Brito e Mani Reggo

Davi revela como fica o relacionamento com Mani após o BBB24 Instagram/Reprodução

Davi feliz na final do BBB24

Mani Reggo

Reprodução/ Instagram

Davi BBB 24

Davi no BBB 24 Foto: Reprodução

Nesse sábado (20/4), o número já havia caído de 10,5 para 10,3 milhões. Entre as pessoas que deram unfollow em Davi está a cantora Anitta.

Davi pede desculpas à ex-namorada Davi Brito se desculpou com Mani Rêgo neste domingo (21/3), após a baiana dizer que se sentiu um “produto” desde que o companheiro venceu o BBB 24, em um desabafo publicado em suas redes sociais nesse sábado (20/4). Mani também deixou de seguir o novo milionário no Instagram.

“Mani, é uma loucura tudo que tá acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também. Ainda tô tentando entender as coisas. Não vou me justificar, mas vou gritar pro mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo”, começou Davi.

O baiano ainda ressaltou sua vitória no BBB 24 e a ajuda de Mani. “Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço e superação. Sei o quanto seu apoio foi fundamental e poderoso. O quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder, você sabe”, continuou.

Por fim, Davi exaltou a (ex?) companheira. “Eu estou sentindo muito tudo isso. Uma mistura de emoções nessa volta pra casa. Você merece tudo de mais lindo na vida, LuLu. É só amor que desejo pra você”, completou.

Mani quebra silêncio Mani Reggo voltou às redes sociais após 48 horas longe da web. Neste período, o jornalista Luiz Bacci afirmou que o casamento da vendedora com Davi Brito, campeão do BBB 24, havia chegado ao fim. A informação não foi confirmada pelo casal.

Em um texto postado no Instagram, Mani falou sobre o relacionamento com Davi e os rumores em torno do comprometimento dos dois. “Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas”, iniciou.

“O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade”, seguiu Mani.

“E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”, completou.

Por fim, Mani agradeceu aos seguidores pelo apoio: “Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizer crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nossos gestos. Gratidão”.