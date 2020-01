Porto Seguro recebe 2ª etapa do Projeto Verão Costa a Costa

Após passar pela Costa das Baleias, o projeto Verão Costa a Costa aportará no próximo final de semana, dias 1º e 2 de fevereiro, em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento.

Durante os dois dias, moradores e turistas poderão se divertir, gratuitamente, nos equipamentos de aventura e esportes radicais como o bungee trampolim, giromaster, full pipe, escalada e arvorismo, participar de oficinas de surf, e/ou formar a torcida e acompanhar os torneios de Vôlei de Praia, Futevôlei, Beach Soccer e Surf, que acontecerão na Arena Boca da Barra, na Avenida Beira Mar, Orla Norte, das 8h às 17h.

Além de esportes, a ação conta com apresentações de grupos de dança e de música, com a participação de artistas locais e de bandas e cantores que se destacam na música baiana, a exemplo do cantor Tatau, que encerrou a etapa de Alcobaça. A atração principal de Porto Seguro ainda é surpresa! Lá, também, o público encontrará uma tenda que abriga artesãos e produtores rurais, podendo adquirir produtos e contribuir para o fortalecimento da economia solidária.

Desenvolvida pelo Governo do Estado, através do Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), a iniciativa que passará por um total de oito cidades do litoral baiano, tem por objetivo fomentar e promover esporte, turismo, cultura e entretenimento, e, também, gerar trabalho e renda para a população local, conforme destaca o secretário da Setre, Davidson Magalhães. De Porto Seguro o evento segue para Ilhéus (15 e 16 de fevereiro); Itacaré (7 e 8 de março); Maraú (21 e 22 de março); Valença (4 e 5 de abril); Lauro de Freitas (18 e 19 de abril) e Salvador (25 e 26 de abril).

O Verão Costa a Costa conta com o apoio da Bahiatursa e patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta. Entre os apoiadores estão ainda a Federação do Esporte Amador da Bahia (Unisport), Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (Febera) e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE) e as prefeituras dos municípios participantes (Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Valença, Lauro de Freitas e Salvador). O projeto conta ainda com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), Federação Baiana de Beach Soccer, Associação Baiana de Stand up Paddle (Abasup) e Federação Baiana de Surf (FBSurf).

SERVIÇO:

O QUÊ: Projeto Verão Costa a Costa – etapa Porto Seguro

QUANDO: 1º e 2 de fevereiro, das 8h às 17h

ONDE: Arena Boca da Barra – Avenida Beira Mar, Orla Norte de Porto Seguro

GRÁTIS