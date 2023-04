Idosa de 80 anos viraliza com dicas de beleza nas redes sociais

A presença da terceira idade no mundo virtual tem se tornado cada vez mais frequente nos últimos anos. Pesquisas indicam que cerca de 70% dos idosos acessam a internet para diversas finalidades. No caso de Coracy Arantes, as redes sociais servem como uma válvula de escape para a rotina do dia a dia.

Aos 80 anos, Coracy utiliza a internet para produzir conteúdos de beleza e humor. Só no TikTok, ela tem mais de 5 milhões de seguidores. No Instagram, quase 200 mil pessoas acompanham seus vídeos. Dona de um carisma inigualável, a influenciadora está por dentro das trends do momento.

“Eu gosto muito de conversar com pessoas da terceira idade. Eu também adoro moda, beleza e maquiagem. Antes, não tinha os produtos que tenho hoje. Então, eu aproveito para me arrumar. Todos os dias eu faço uma maquiagem quando acordo”, diz Cora, como é chamada, em entrevista ao Metrópoles.

Com sua simplicidade, ganhou muitos seguidoresMoradora de São José dos Campos, em São Paulo, Coracy sempre gostou de fazer as pessoas felizes. Mãe de duas filhas e avó de dois netos e uma neta, a influenciadora aproveitou a fama para compartilhar a vida cotidiana. Tudo começou, no entanto, quando ela precisou enfrentar problemas pessoais.

Vencendo a depressãoApós perder o marido para o câncer, Coracy estava com pouca perspectiva de vida. Isso porque a influenciadora passou a ter uma depressão profunda, que acomete cerca de 15% da população idosa. Em 2019, ela se deparou com a história de uma moça parecida com a sua.

“Eu vi uma pessoa na televisão falando sobre a doença e como a vida dela era triste. As amigas falaram para a mulher fazer um blog para superar a depressão e acabou que deu certo. Eu tive a mesma ideia e falei com o meu neto que, agora, é o meu produtor”, conta.

Coracy Arantes (4)

Coracy Arantes tem 80 anos e mora em São [email protected]/Instagram/Reprodução

Coracy Arantes (5)

Ela ficou conhecida na internet pelos vídeos de beleza e humor @blogdacora/Instagram/Reprodução

Coracy Arantes (6)

Coracy se tornou blogueira depois de encontrar, nas redes sociais, a saída para a depressã[email protected]/Instagram/Reprodução

Coracy Arantes (7)

A ideia veio depois de escutar o relato de uma mulher dizendo que a criação de um blog a ajudou contra a doenç[email protected]/Instagram/Reprodução

Coracy Arantes (8)

Agora, ela conta com uma legião de fãs @blogdacora/Instagram/Reprodução

Coracy Arantes (2)

A blogueira, inclusive, faz reviews de produtos de beleza, como a base da influenciadora Virginia [email protected]/Instagram/Reprodução

Na época, Coracy contou com a ajuda do neto Gabriel, de 21 anos, para aprender a mexer nas redes sociais. Em fevereiro do mesmo ano, ela começou a gravar vídeos e, então, criou o Blog da Cora. A influenciadora não imaginava o sucesso que ia fazer.

“Nem celular eu sabia usar. Com o tempo, fui aprendendo e gravando alguns conteúdos nos parques, na praça e nas lojinhas do bairro. Daí foi subindo, subindo… Até chegar onde estou”, explica Coracy, ressaltando que o blog a ajudou muito a vencer os problemas da vida.

@blogdacora♬ Versions of Me – AnittaVida pessoal e profissionalQuestionada sobre a rotina do dia a dia, Cora conta ao Metrópoles que gosta de separar a vida pessoal e profissional. Mas, uma coisa sempre vai fazer parte de seu cotidiano: o cuidado com a família e, claro, com ela mesma.

“Durante a semana, eu acordo, tomo meu banho, dou uma arrumadinha no cabelo e faço uma maquiagem. Gosto de passar um batom, um blush e algumas coisinhas assim. Depois, eu faço almoço e descanso’’, diz a idosa.

Já a rotina do trabalho é um pouco diferente. Quando não está gravando, Cora aproveita para fazer entrevistas e fechar contratos com marcas de roupa e maquiagem. Ela destina terça e quinta-feira para a sua vida profissional. A dedicação pelo trabalho a fez ter uma renda extra com o hobby.

Coracy Arantes (7)

“Sou feliz com o que faço”, afirma Cora ArantesReprodução/Instagram

Coracy Arantes (8)

Ela não tem vergonha do corpo e não quer que ninguém tenhaReprodução/Instagram

Coracy Arantes (4)

“Cada um tem seu corpo e faz o que quiser”, diz CoraReprodução/Instagram

No ramo da maquiagem, Coracy já realizou publicidades para empresas conhecidas, a exemplo de Nivea. A blogueira também foi o rosto das marcas Beats Drinks e já falou sobre saúde da terceira idade para a farmacêutica Janssen.

“Nunca deixei me abalar pelos comentários negativos”Segundo dados do IBGE, a expectativa de vida no país vem aumentando e a população da terceira idade já representa mais de 13% do total.

Estar no lugar de Coracy é sinônimo de representatividade. Isso só é possível porque a influenciadora defende que o envelhecimento não é uma fase que deve ser temida.

“Às vezes, eu vejo alguma coisinha, mas você sabe que eu não me importo com isso? Eu acredito que a pessoa que me acha velha por estar fazendo isso gostaria de estar no meu lugar”, afirma a blogueira. “ No início, eu falei para o Gabriel que ia colocar minha ‘cara a tapa’ e seja o que Deus quiser”, completa.

Embora muitos idosos ainda enfrentem a discriminação etária, a população está passando por mudanças em relação à valorização e inclusão da pessoa idosa. Esse é um dos objetivos de Coracy, que busca mostrar como a beleza e o bem-estar não se limitam à idade.

Veja mais publicações de Coracy Arantes:

@blogdacora♬ You And Me – [email protected]♬ suara asli – [email protected]♬ som original – [email protected]♬ Miss You – Oliver Tree & Robin Schulz