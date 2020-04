PRADO | Homem é assassinado em bairro

Uma pessoa foi assassinada no período noturno desta quarta-feira (22) no município de Prado, na região do bairro São Braz.

A vítima ainda sem identificação formal foi atingindo por algumas vezes e acabou morrendo no local, sem ter chance de passar por qualquer atendimento médico.

Conhecido popularmente como “Poca Zói”, foi alvejado por disparos de arma de fogo.

As autoridades policiais foram notificadas, onde guarnições destinaram até o cenário do crime, sendo inicialmente efetuado o isolamento do local.

A polícia civil do município também foi informada sobre o homicídio, sendo autorizado o levantamento cadavérico. O servidor Anderson Barbosa realizou a remoção do corpo para o IML de Itamaraju.

Um inquérito deverá ser aberto para apurar a motivação e autoria do crime.