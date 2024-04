Vigilante morto por paciente fazia último plantão antes de aposentaria

O vigilante Nivaldo Bezerra da Silva, de 66 anos, foi morto na manhã desta sexta-feira (26/4), por um paciente no Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife. Nivaldo estava em processo de aposentadoria e fazia o último plantão quando foi baleado.

Conforme informações da direção do hospital, o vigilante foi morto por um homem que estava internado por sentir dores na coluna. O atirador, que não teve a identidade divulgada, furtou a arma dos vigilantes no momento da troca de guarda pela madrugada, por volta das 4h30.

De acordo com o diretor do Hospital da Restauração (HR), Petrus Andrade Lima, confirmou em coletiva de imprensa, que o vigilante estava no processo para se aposentar. “Ele (Nivaldo) não estaria aposentado e estava justamente no processo para isso e hoje era o último plantão dele”, aponta.

Após o crime, o atirador tentou fugir do local, acabou sendo baleado e também morreu.

O Metrópoles tenta contato com a Polícia Civil de Pernambuco para saber mais informações. Em caso de resposta, o texto será atualizado.