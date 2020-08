Saúde espera que 15 milhões de brasileiros estejam vacinados até dezembro de 2020

A expectativa do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia Medeiros, é de que cerca de 15,2 milhões de brasileiros já estarão vacinados contra a Covid-19 até dezembro deste ano.

A ideia diverge da apresentada pelo diretor do Instituto Bio Manguinhos da Fiocruz, Maurício Zuma. Ele afirmou que o primeiro lote da vacina deve ser distribuído a partir de janeiro de 2021.

De acordo com o Uol, as falas foram registradas em audiência pública virtual da Câmara dos deputados, que debateu a estratégia nacional de vacinação.

O governo federal está negociando um acordo com a farmacêutica AstraZeneca, que produz uma das vacinas que está sendo testada no país, em parceria com a Universidade de Oxford. Ainda falta definir como será feita a fabricação e transferência de tecnologia da vacina, além do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, validação e distribuição.

Cerca de 100 milhões de doses serão compradas em três parcelas de entrega, com previsão de que 15,2 milhões sejam entregues ao Brasil em dezembro, caso a vacina tenha sua eficácia comprovada. O segundo lote chegaria em janeiro de 2021, com outras 15 milhões de doses, e restante ainda não tem previsão.

Quando houver a transferência de tecnologia, a expectativa do Instituto Bio-Manguinhos é de que 40 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 sejam produzidas por mês.

Fonte | bahianoticias