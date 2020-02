TEIXEIRA | Mulheres são detidas tentando entrar com drogas em presídio

Duas mulheres foram interceptadas por agentes penitenciários no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTX), tentando entrar na instituição correcional com quase 1 Kg de drogas material entorpecente.

Jackeline Silva dos Santos (19 anos) e Paula Regina Almeida (38 anos) foram abordas quando tentavam entrar numa visita, em poder das acusadas estavam vários pequenos embrulhos da substância maconha, somando cerca de 700 gramas.

As mulheres foram flagradas no sistema de Raio-X, as drogas estava escondidas nas partes íntimas, agentes da Polícia Penal realizaram a prisão das acusadas, lhes encaminhado para a sede da 8ª COORPIN, sendo autuadas em flagrante por tráfico de drogas.