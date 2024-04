Candidato de Bolsonaro, Engler lidera disputa por BH com 31%

O petista Rogério Correia aparece atrás com 16,4% das intenções; a pesquisa da AtlasIntel foi divulgada nesta 5ª feira (25.abr)

Bolsonaro e o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) PODER360 25.abr.2024 (quinta-feira) – 20h38



O deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) está à frente, com vantagem, do seu principal opositor, o deputado federal Rogério Correia (PL-MG) na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte (MG). Em cenário que simula o 1º turno do das eleições de 2024, Engler tem 31% das intenções de voto, ante 16,4% de Correia, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel.

O levantamento, divulgado nesta 5ª feira (25.abr.2024), foi contratado pela CNN. Tem margem de erro de 3 pontos percentuais. A pesquisa entrevistou 1.267 moradores da capital mineira por meio do RDR (Recrutamento Digital Aleatório) de 18 a 23 de abril. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como MG-04626/2024.

PRIMEIRO TURNO Cenário 1:

Bruno Engler (PL) – 31%; Rogério Correia (PT) – 16,4%; Duda Salabert (PDT) – 10%; Gabriel Azevedo (MDB) – 9%; Carlos Viana (Podemos) – 8,2%; Fuad Noman (PSD) – 5%; Mauro Tramonte (Republicamos) – 4,7%; Bella Gonçalves (Psol) – 3,8%; João Leite (PSDB) – 3,7%; Luísa Barreto (Novo) – 1,6%; Paulo Brant (PSB) – 0,2%; Não souberam responder – 2,9%; e, Branco/ nulo – 3,3%. Cenário 2:

Engler se beneficia em um contexto em que Carlos Viana, Mauro Tramonte e João Leite, nomes alinhados à direita e à centro-direita, estão fora do pleito. A diferença entre ele e Correia aumenta para 17 p.p. – é de 15 p.p. no 1º cenário.

Bruno Engler (PL) – 36,8%; Rogério Correia (PT) – 19,2%%; Duda Salabert (PDT) – 14,6%; Gabriel Azevedo (MDB) – 7%; Fuad Noman (PSD) – 5,9%; Bella Gonçalves (Psol) – 3,7%; Luísa Barreto (Novo) – 3,2%; Paulo Brant (PSB) – 1,5%; Não souberam responder – 4,3%; e, Branco/ nulo – 3,5%. SEGUNDO TURNO Numa disputa direta entre o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do atual chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o nome do PL sai na frente.

Bruno Engler (PL) – 44,1%; Rogério Correia (PT) – 38%; Não souberam responder – 5,5%; e Branco/nulo – 12,3%. AGREGADOR DE PESQUISAS O Poder360 mantém a plataforma Agregador de Pesquisas, a mais completa da internet brasileira, com estudos eleitorais para Presidência da República, governos estaduais, prefeituras e Senado desde 2000.



Os dados agora estão disponíveis para acesso no Poder Monitor, uma ferramenta inédita que se propõe a integrar informações de diferentes fontes dos Três Poderes em uma única plataforma, com a possibilidade de relacionamentos sofisticados e insights usando diferentes conteúdos. O 1º mês de acesso é grátis e é possível testar a ferramenta clicando aqui.

Saiba como usar o agregador assistindo ao vídeo abaixo (1min12s):