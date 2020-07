Vacina contra Covid testada no Brasil é a mais avançada

Uma repórter inglesa perguntou à cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, se a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford tem o maior nível de compromisso global – tanto do ponto de vista financeiro quanto de alcance geográfico. Ela concordou.

Disse que a vacina de Oxford está em uma fase avançada de desenvolvimento, que os resultados da fase dois devem ser divulgados em breve e que os pesquisadores estão planejando ampliar a fase três para muitos países. Os testes já começaram no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul, mas ela não fez uma previsão de conclusão.