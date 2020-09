Youse fecha parceria com Guiabolso para ampliar oferta de seguro auto

Por meio do aplicativo de controle financeiro, usuário poderá cotar e contratar a apólice de acordo com as suas necessidades

A Youse, plataforma de venda online de seguros da Caixa Seguradora, e o Guiabolso, plataforma de gestão e soluções financeiras, firmaram parceria para oferecer aos clientes a contratação de seguro automotivo e ampliar as vendas da modalidade.

Por meio do app de finanças, o usuário poderá adquirir o seguro auto personalizado de acordo com as suas necessidades, com mesma autonomia oferecida pela insurtech em suas plataformas. “Na Youse, o cliente pode definir quais coberturas e assistências deseja contratar e visualiza o preço na tela durante a cotação. Com essa praticidade e de maneira 100% digital, o cliente pode adaptar seu seguro de acordo com seu momento de vida”, relembra a diretora de marketing, Thaiza Estevão.

O usuário também poderá participar dos programas exclusivos da insurtech como o Youse Friends, que permite que o cliente acumule pontos para trocar por dinheiro, conforme são pagas as parcelas do seguro, e também do programa “indique amigos e ganhe”, no qual o cliente que indicar o Seguro Auto Youse recebe R$ 50 em dinheiro para aproveitar como quiser e o indicado recebe o mesmo valor em desconto no contrato após concluir a contratação para seu veículo.

Para a contratação via Guiabolso, basta o usuário acessar a aba “Soluções” do aplicativo, depois clicar em “Seguros” e localizar o card da Youse. Além dessa busca proativa disponível para o cliente, o seguro auto poderá ainda ser uma recomendação do aplicativo financeiro para seus usuários. Isso porque o Guiabolso oferece soluções financeiras para o consumidor com base no perfil e momento de vida dele, após uma análise das contas e cartões cadastrados na plataforma. Ou seja, a partir desse levantamento, o Guiabolso pode identificar um cliente e sugerir o seguro auto, como por exemplo quem possui carro, mas ainda não tem o veículo segurado ou está pagando a mais por serviços que não utiliza em sua apólice vigente.

“Essa parceria com a Youse é motivo de muita alegria para nós, do Guiabolso, pois é uma plataforma que tem total sinergia com a nossa missão de oferecer serviços que facilitam a vida das pessoas”, afirma Benjamin Gleason, um dos fundadores do Guiabolso. “A contratação é bem simples, personalizada, feita em poucos minutos e 100% digital”, acrescenta.

A Youse é a única insurtech que oferece seguro auto dentro da plataforma do Guiabolso e a responsabilidade de emissão do seguro continua sendo 100% da Youse.

Por | Ascom