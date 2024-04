1º de maio: Tarcísio e Nunes recusam convite para ato com Lula em SP

Ricardo Stuckert/PR e Mônica Andrade/Governo do Estado de SP

1 de 1 Montagem mostra o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Lula – Foto: Ricardo Stuckert/PR e Mônica Andrade/Governo do Estado de SPO governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) recusaram convite das centrais sindicais para participar do ato em alusão ao Dia do Trabalhador que terá a presença de Lula.

A manifestação está marcada para acontecer na manhã da quarta-feira, 1º de maio, no estacionamento da “Neoquímica Arena”, estádio do Cortinthias, na Zona Leste de São Paulo.

Em vez do ato das centrais sindicais, Nunes participará da comemoração do 1º de maio promovida pela subprefeitura de Ermelino Matarazzo, também na Zona Leste da capital.

O ato que Lula participará é organizado por pelo menos sete centrais sindicais. São elas: CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB Intersindical e Pública.

