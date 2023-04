Todos os holofotes da Espanha estão “mirando” o garoto Endrick

Encrick abriu o placar para o Palmeiras aos 4 minutos do primeiro tempo, na vitória sobre o Cuiabá. Foi um gol simples, de puro oportunismo, aproveitando um cruzamento de Dudu. Ele estava no lugar certo, na hora certa.

Mas essa foi a principal notícia da abertura do Brasileirão 2023 nos jornais espanhóis. Endrick é jogador do Real Madrid, mas só deve se apresentar no ano que vem.

“Por si había dudas de su condición de killer total: vean el primer gol de Endrick en el Brasileirao. El talento madridista ha tardado 4 minutos en meter su primer gol en el torneo brasileño con 16 años. Un gol que deja claro una de sus mayores virtudes, el olfato de gol en el área”, diz o jornal AS. Clique aqui e veja o gol.

Traduzindo: “Caso houvesse dúvidas sobre sua condição de matador: assista ao primeiro gol de Endrick no Brasileiro. O talento do Real Madrid levou 4 minutos para marcar seu primeiro gol no torneio brasileiro aos 16 anos. Um gol que deixa clara uma de suas maiores virtudes, o senso de gol na área”.

Vai ser assim até o dia 3 de dezembro, quando será disputada a última rodada do Brasileirão.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!