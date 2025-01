27 pessoas ficam feridas em acidente com microônibus em Alagoinhas

Na tarde desta sexta-feira (10), um grave acidente envolvendo um microônibus deixou 27 pessoas feridas na região de Alagoinhas, próximo à saída de Catu, sentido Pojuca. A ocorrência mobilizou guarnições do 19º Batalhão de Bombeiros Militar (19º BBM), que realizaram o resgate das vítimas no local.

Dos feridos, 15 foram levados ao Hospital Municipal de Catu, dois para uma unidade de saúde particular, uma pessoa foi encaminhada ao Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas, e nove receberam atendimento no Hospital Carlito Silva, em Pojuca. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, e o motorista do microônibus não estava presente no local quando as equipes de resgate chegaram. A polícia deve investigar as circunstâncias que levaram à colisão.

Autoridades reforçam a importância de medidas preventivas para evitar acidentes automobilísticos, como respeitar o limite de velocidade, utilizar o cinto de segurança e realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos. Em situações de emergência, é fundamental acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 193.