3 erros que fazem você recuperar o peso que perdeu

Nutricionista especializado em emagrecimento explica como evitar armadilhas e manter um peso saudável

Na busca por um corpo mais saudável e em forma, muitas pessoas acabam se deparando com obstáculos que não só interrompem seu progresso, mas também podem levar ao indesejado efeito sanfona. Além de ser frustrante, este ciclo de perder e ganhar peso provoca efeitos negativos na saúde física e mental. O professor Carlos Eduardo Haluch, nutricionista especializado em emagrecimento da Growth Supplements, lista os erros mais comuns que impedem uma perda de peso sustentável e dá dicas de como se livrar de uma vez por todas dos quilos a mais.

Segundo o especialista, a ausência de um plano alimentar equilibrado e adaptado às necessidades e objetivos individuais é um dos principais erros. “Sem planejamento, é fácil sucumbir a escolhas alimentares menos saudáveis ou não atender às necessidades nutricionais do corpo”, diz.

Organize sua rotina

A falta de uma rotina organizada, especialmente nos fins de semana, pode levar a inconsistências na dieta e na prática de exercícios, comprometendo os resultados a longo prazo. “Esta inconsistência é uma barreira significativa. Muitas pessoas encontram dificuldades em manter a disciplina, principalmente durante os fins de semana, o que pode levar à estagnação ou ao ganho de peso novamente”, diz.

O terceiro maior sabotador do shape saudável é a dificuldade em manter a adesão à dieta quando a fome aumenta após a perda inicial de peso. “O aumento da fome e a redução do metabolismo favorecem a recuperação do peso no longo prazo, principalmente porque o ambiente que nos rodeia dificulta a manutenção de um estilo de vida saudável. Portanto, é importante buscar apoio de amigos e familiares, além de se cercar de influências positivas que incentivem escolhas saudáveis”, comenta Haluch.

Evite as ciladas

Para combater esses erros comuns, o professor destaca algumas estratégias. “É preciso manter a prática diária de exercícios físicos, monitorar o peso toda semana e manter um padrão regular de refeições, mesmo nos finais de semana e feriados. A consistência ajuda a criar hábitos saudáveis duradouros, que são incorporados de uma forma definitiva à nossa rotina”, pontua.

O especialista explica que a prática de exercícios ajuda a acelerar o metabolismo e a criar um déficit calórico, o que é essencial para o processo de emagrecimento, além de trazer benefícios para a saúde mental e física. “Monitorar o peso semanalmente permite identificar rapidamente a necessidade de ajuste na dieta ou na rotina de exercícios”, diz.

Haluch reforça que a chave para um emagrecimento saudável e sem o efeito sanfona não reside em dietas extremas ou na privação, mas na adoção de um estilo de vida equilibrado. “Através do planejamento, da consistência e do monitoramento, é possível atingir e manter o peso desejado, melhorando não apenas a forma física, mas também a saúde e o bem-estar”, completa o especialista.