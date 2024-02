Conexão Daniella chama a atenção para a importância de cuidados com a saúde mental

Em um diálogo esclarecedor, Daniella Mendonça discute com o psiquiatra Leonardo Prestes a interconexão da saúde mental e física, desmistifica estigmas e enfatiza a necessidade de abordagens integradas e políticas inclusivas para o cuidado com a saúde mental, iluminando o caminho para uma sociedade mais consciente e empática.

No segundo episódio do podcast “Conexão Daniella”, a apresentadora e odontóloga Daniella Mendonça recebeu o Dr. Leonardo Prestes, destacado na área de medicina, neurologia e psiquiatria, para discutir a relevância da saúde mental. Prestes, que possui um vasto currículo incluindo a titularidade na Academia Brasileira de Neurologia e um mestrado em saúde pública pela UFG/IPT São Paulo, contribuiu com insights valiosos sobre a interligação entre saúde mental e física, com especial atenção à saúde bucal.

Durante a conversa, marcada pelo mês de Janeiro Branco, dedicado à conscientização sobre saúde mental, Prestes abordou a evolução na percepção da saúde mental, destacando a superação de estigmas e a crescente conscientização. Ele ressaltou a importância de uma abordagem integrada à saúde, enfatizando como a mente influencia o bem-estar geral e como estigmas e concepções antiquadas ainda persistem em contextos menos privilegiados. Prestes enfatizou a necessidade de mudanças culturais e políticas públicas que facilitem o acesso aos cuidados com a saúde mental.

A discussão também abordou a complexidade das causas das doenças mentais, combinando aspectos genéticos, ambientais e psicossociais. Prestes alertou para o impacto da “sociedade do cansaço” sobre a saúde mental, exacerbado pelo excesso de trabalho e pela constante conectividade digital.

Ademais, o diálogo tocou na história da psiquiatria, desde suas origens até os tratamentos contemporâneos, e Prestes clarificou a distinção entre manicômios, clínicas psiquiátricas e hospícios, ressaltando as mudanças significativas na abordagem da saúde mental ao longo da história.

O episódio reforçou a necessidade de uma compreensão mais holística e empática da saúde mental, desafiando preconceitos e enfatizando a importância de tratar a saúde mental com a mesma seriedade que a saúde física. A entrevista com Dr. Leonardo Prestes serviu como um recurso valioso para aumentar a conscientização sobre as complexidades da saúde mental e apoiar aqueles que enfrentam desafios nessa área.