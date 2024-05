TCM e TCE aderem a campanha em apoio ao Rio Grande do Sul

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e o Tribunal de Contas do Estado da Bahia se juntaram à corrente em apoio ao Rio Grande do Sul, que foi devastado pelas chuvas e enchentes. O presidente do TCM, conselheiro Francisco de Souza Andrade Netto, com o apoio dos demais conselheiros, fez um apelo para que todos os baianos se juntem à corrente de solidariedade e, na medida do possível, contribuam para minorar as carências que atingem a população gaúcha. Ressaltou que, para fazer uma doação de forma segura, em dinheiro, o recomendado pelas autoridades gaúchas é que se utilize a Chave PIX (CNPJ): 92.958.800/0001-38. Ou para uma das instituições sérias e responsáveis, relacionadas no site “paraquemdoar.com.br”.

O presidente do TCE/BA, conselheiro Marcus Presidio, incentivou os servidores, colaboradores, terceirizados e estagiários do TCE e TCM para que todos participem dessa ação. “É momento de nos solidarizarmos com as famílias gaúchas. Precisamos buscar o bem comum. Juntos somos melhores e podemos fazer a diferença. Conto com cada um de vocês”, destacou.

A Associação dos Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (Astecom), a Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (Asteb) e a Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (AudTCM-BA), também manifestaram solidariedade aos gaúchos. Os presidentes, Manuel Augusto da Cunha Filho (Astecom) Carlo Magnativa (Asteb) e Asthar Morais de Azevedo estão desenvolvendo uma campanha para mobilizar seus associados a contribuir para minimizar o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul.