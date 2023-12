Itacon Contabilidade celebra Confraternização de Fim de Ano em clima de sucesso e união

A Itacon Contabilidade, referência no mercado de serviços contábeis, encerrou o ano de 2023 em grande estilo com sua festa de confraternização de fim de ano. A empresa criada a 46 anos por Romildo Lopes, efetuou o evento que reuniu colaboradores, familiares, amigos numa atmosfera divertida e alegre.

O espaço festivo criou uma breve retrospectiva do ano, destacando os principais feitos da empresa e os desafios superados. A presença do filho Léo Lopes (pré-candidato a Prefeito em 2024), reforçou o clima de união e camaradagem, com momentos de descontração e interação entre os membros das diferentes equipes da Itacon Contabilidade.

O evento tornou-se sinônimo de tradição, onde somado às ações socias, ultrapassam os 20 anos em Itamaraju.

Romildo Lopes e seu filho Léo Lopes, expressaram sua gratidão pelos esforços de todos e ressaltaram a importância de cada membro da equipe para o sucesso coletivo da empresa.

A empresa Itacon, também integra a RE/MAX Grupo Bahia que é uma franchising da maior rede imobiliária do mundo e soma mais de 40 Franquias no estado. Alavancando uma promissora expansão econômica.

Ao final do evento, o sentimento geral entre os participantes era de satisfação e gratidão. A confraternização da Itacon Contabilidade não apenas marcou o encerramento de um ano de sucesso, mas também fortaleceu os laços entre os membros da equipe, deixando um legado de união e colaboração para os desafios que o próximo ano reserva.

Por | Ascom