3º SIIPE será em Salvador, com foco no Nordeste, Norte e Centro-Oeste

A 3ª edição do Simpósio Internacional de Iluminação Pública e Cidades Inteligentes – SIIPE, organizado pela parceria entre a Editora VJ e a empresa Luz Urbana, será realizado nos dias 26 e 27 de março, das 9h00 às 17h00. Local: auditório do Gran Hotel Stella Maris, em Salvador (BA). É o maior evento do gênero em todo o Brasil.

Conta com apoio oficial da ABCIP (Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços de Iluminação Pública) e patrocínio de empresas associadas. Já confirmaram adesão como patrocinadoras as seguintes organizações: Alper, Botton Up, Exati, KDL, Metalogalva, American Tower, Rickvision, Opus 1, Revest Rio 2024, M2M Telemetria, Unidesk, Techno do Brasil e Tecnowatt, líderes no competitivo mercado de iluminação pública e cidades inteligentes no país. Tem o apoio do governo estadual da Bahia, da Prefeitura Municipal de Salvador e de representações de peso da instância federal.

O 3º SIIPE vai reunir os maiores especialistas do setor e representantes dos principais bancos financiadores de Participações Público Privadas (PPPs). Está confirmada a participação de Rui Costa, ministro da Casa Civil; Aloizio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Sergio Brito, secretado de Infraestrutura e Energia da Bahia e Bruno Reis, Prefeito de Salvador.

Inscrições via whatsapp (11) 9.13324545 ou (11) 9.91317807. Inscrições aqui.