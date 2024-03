Quatro unidades da PM e PC, somando R$ 4,7 milhões investidos, são inauguradas em Porto Seguro

Quatro novas unidades para as Polícias Civil e Militar foram inauguradas pelo Governo do Estado, na manhã deste sábado (23), em Trancoso e Arraial D’Ajuda, distritos da cidade de Porto Seguro.

Mais de R$ 4,7 milhões foram empregados nas construções das novas sedes, entregues pelo governador Jerônimo Rodrigues, pelo subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, pelo comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, e pela delegada-geral da PC, Heloísa Brito.

Os novos espaços reforçarão as ações de policiamento ostensivo e ordinário, além das iniciativas investigativas no combate ao crime organizado.

Em Arraial D’Ajuda, a Delegacia e o Pelotão estão situados no Parque Central, bairro do São Francisco. No distrito de Trancoso, as estruturas estão localizadas na BA-987.

As estruturas da Polícia Civil contam com salas para recepção de ocorrências, delegado, investigação e reconhecimento, custódia e vestiário. As unidades da PM têm áreas de comando e subcomando, instrução, sala para equipamentos e áreas comuns.

“Somente este ano inauguramos seis estruturas policiais para atender a população”, frisou o subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, lembrando das novas unidades entregues nas cidades de Taperoá e Iraquara.

O município de Porto Seguro também conta com novas viaturas para as Polícias Civil, Militar, um rabecão destinado ao Departamento de Polícia Técnica e um campo society no 8° Batalhão da PM.

Texto: Marcia Santana | Foto: Alberto Maraux