4 frutas refrescantes, com poucas calorias e que reduzem o inchaço

Diversas capitais brasileiras enfrentam, desde a semana passada, uma forte onda de calor. No último fim de semana, por exemplo, o Distrito Federal bateu o recorde de dia mais quente do ano. Para quem sabe fazer do limão uma limonada, a alta temperatura pode ser uma oportunidade para desfrutar de alimentos refrescantes com benefícios à saúde.

No leque das frutas, a dica é priorizar aquelas com alto teor de água na composição. Além de ajudar na hidratação, elas não oferecem muitas calorias, podendo consumir em quantidades maiores, sem grandes preocupações.

As vantagens não param por aí. Esses alimentos também contam com alta quantidade de fibras, vitaminas e minerais, colaborando na saciedade e contra o inchaço — sintoma comum em dias quentes.

1. Melancia

Chega a ter 90% de água na composição, por isso, é uma boa aliada contra a retenção hídrica. Rica em vitamina C e A, ajuda a manter a imunidade em dia. 100 gramas dessa fruta oferece apenas 30 calorias.

2. Melão

Assim como a melancia, o melão é composto quase que inteiramente por água. Boa fonte de potássio, é uma fruta excelente contra a retenção e principalmente após as atividades físicas, para repor eletrólitos. 100 gramas do melão tem cerca de 40 calorias. Logo, é possível consumir alto volume desse alimento sem ingerir muitas calorias.

3. Abacaxi

Conhecida como a fruta do verão, o abacaxi é uma fruta cítrica, logo é fonte de vitamina C e minerais. Contém bromelina, uma enzima que colabora no processo digestivo.

4. Acerola

Com altíssimo poder antioxidante, a acerola oferece quantidades significativas de vitamina c, bem superior à laranja, por exemplo. Ela é uma boa aliada à atividade física, pois fornece nutrientes úteis na recuperação muscular, colaborando também para o desempenho físico.

Os carotenoides presentes na frutinha avermelhada ainda ajudam a melhorar o bronze no verão. 100 gramas da fruta tem um total de 35 calorias.

(*) Thaiz Brito é nutricionista pós-graduanda em Nutrição Esportiva Clínica