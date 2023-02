Prefeitura realiza obra de saneamento em rua de Teixeira de Freitas

Obra de saneamento no bairro Caminho do Mar II (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Infraestrutura, prossegue com a realização de serviços que contribuem na melhoria da qualidade de vida e segurança dos teixeirenses.

Na rua Itabuna, localizada no bairro Caminho do Mar II, a equipe responsável efetuou a construção de bueiro com tubo PEAD de 1000 mm. O material utilizado se diferencia pela melhor eficiência hidráulica, além da durabilidade e resistência. Sua aplicação é variada, principalmente em processos como drenagem e saneamento básico.

Obra de saneamento no bairro Caminho do Mar II (Fotos: Wesley Morau)

A administração pública realiza reparos constantes em diversos pontos do município, com rondas diárias para mapeamento de áreas danificadas.

