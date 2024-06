43ª CIM realiza parada geral com o seu efetivo, em Itamaraju

Na manhã desta terça-feira (04), aconteceu no auditório sede da OAB, em Itamaraju, uma reunião do comando da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar com todo o efetivo da unidade, para tratar da “Operação São João”, nos municípios que integram a sua área de responsabilidade territorial.

Na reunião em questão, também foram entregues medalhas de tempo de serviço (bronze, prata e ouro) para alguns policiais militares da unidade, que foram agraciados pelo Comando Geral da PMBA, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados ao longo dos anos de dedicação à atividade policial militar.

Na ocasião, uma medalha de bronze foi tambem entregue ao Dr. Marcos Reis, delegado da Polícia Civil, e também policial militar da reserva não remunerada, que serviu na 43ª CIPM/Itamaraju antes do seu ingresso na Polícia Civil da Bahia. Em seguida, tambem foram entregues títulos de policial militar padrão.

O Major Leonardo Gouvea Dumas, comandante da 43ª CIPM, que presidiu a reunião, fez uma explanação sobre como se dará o emprego do efetivo nos dias em que acontecerá os festejos juninos nos municípios de Itamaraju e Jucuruçu, que terão o policiamento reforçado com policiais militares de folga, trabalhando em regime de hora extra, bem assim tratou de outros assuntos do interesse da tropa.

Antes da reunião, os policiais militares receberam alguns cuidados de profissionais da área da saúde, onde foram vacinados e contaram com o serviço de aferição de glicose e pressão. Em seguida, foi ofertado um café da manhã para todos os presentes. Na oportunidade, o Major Dumas tambem apresentou a Aspirante Vanessa à tropa, praça especial recém chegada à unidade, dando-lhe às boas vindas.