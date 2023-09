Primavera traz onda de calor e altas temperaturas em Itamaraju

Com as mudanças climáticas presentes nos últimos anos, também criou uma irregularidade nas estações. Em apenas 04 dias da primavera, o que predomina é a elevação das temperaturas. Os itaramarajuenses vivem dias quentes.

Nesta quarta-feira (27) de setembro foram registradas as elevações no município de Itamaraju, onde os termômetros marcaram na cidade 34º Celsius (com máxima de 36º), no entanto, a sensação térmica superou os 39º, na unidade hospitalar foram registrados casos de pessoas com suspeita de infartos e dificuldades com respiratórias.

Também há previsões de tempestade isoladas com precipitação de 41%. Os ventos intensos com velocidade superior a 27,8 km/h, céu quase sem nuvens, cria um clima seco.

Profissionais da saúde orientam que nesse período é recomendável sair de casa utilizando roupas leves, sempre ingerir bastante líquido, também o uso de protetor solar e alimentação leve.