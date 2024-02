43ª CIPM prende homem com farta quantidade de drogas, em Itamaraju

Na noite de terça-feira (06), uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) foi deslocada ao bairro Tarcisão, em Itamaraju, a fim de averiguar uma denúncia dando conta de que um homem, conhecido como “Galego”, teria acabado de receber uma grande quantidade de drogas.

Chegando ao local indicado, os policiais militares fizeram contato uma moradora que se apresentou como esposa do denunciado e autorizou o ingresso da guarnição na residência.

Ao adentrar no imóvel, a guarnição deparou-se com o homem, o qual indicou onde a droga estava guardada, tendo este informado que embalava o material e comercializava em Itamaraju para um interno do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas.

Na ação policial, foi apreendido o seguinte material: 01 (um) tablete e alguns pedaços de maconha prensada (1.165 g), 02 (dois) pedaços e uma substância análoga a cocaína (995 g), balança de precisão, rolo de insufilme, celular, mochila, dentre outros objetos.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi apresentado à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas juntamente com o material apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis.