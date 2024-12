43ª CIPM realiza última Parada Geral do ano em Itamaraju

Aconteceu durante a manhã desta sexta-feira (27) de dezembro, a última reunião do ano do comandante da 43ª CIPM com o seu efetivo.

Na ocasião o Coordenador do Cicom de Teixeira de Freitas, o Cap PM Patrício, e o Técnico de rede e comunicações, Veber Nascimento, estiveram ministrando orientações quanto ao uso e manuseio adequados de toda a aparelhagem de comunicação de rádio entre as viaturas e o Centro Integrado de Comunicações.

Posteriormente o Cap Bohana, chefe da Seção de Planejamento Operacional, falou sobre os serviços de réveillon e apresentou os dados positivos das estatísticas operacionais da unidade.

Em seguida o Maj Coutinho, comandante da 43ª CIPM, juntamente com o Cap Sidney, subcomandante, entregaram respectivamente ao Cap Bohana e ao recém promovido Sgt Souza os títulos de PM Padrão do ano de 2024 pelos relevantes serviços prestados ao longo do ano.

Por fim, com a palavra, o Maj Coutinho elogiou todo o efetivo pelos serviços prestados, os quais fizeram com que a unidade fosse bem conceituada, alegou que transmite e segue a ideia de comando do CPR-ES, na figura do Cel Paraíso, e, além disso, expressou satisfação em comandar a unidade e se dispôs a atender e ouvir a todos que assim o necessitar. Desejou a todos um feliz ano novo!

A Parada Geral ainda contou com a apresentação musical do saxofonista, o Cb Chaves.

Por | 43ª CIPM