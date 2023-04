5 esportistas nordestinos e premiados para acompanhar

O nordeste não é apenas berço de grandes talentos da música ou da atuação, mas também de novos – e grandes – nomes esportivos. Alguns atletas nordestinos que estão brilhando não apenas nas competições esportivas em nível nacional, mas também internacional.

Esses profissionais têm se destacado em suas modalidades e conquistado importantes títulos e prêmios, colocando o nordeste em destaque para todo o mundo. Saiba mais sobre esses atletas inspiradores e suas trajetórias de sucesso:

1. Bruno Jacob | @jacobjetski

O piloto baiano de jet ski Bruno Jacob é referência mundial e nacional em sua modalidade. Além de ser vice-campeão mundial de jet ski e multipremiado em todo o país, Bruno possui um impressionante currículo de conquistas, que inclui o título de Campeão Mundial de Freeride, o recorde mundial de maior salto de jet ski (27,6 metros) e os títulos de Campeão Brasileiro de Freeride e King of Freeride.

Bruno Jacob (divulgação)

O profissional também cria projetos que batem recordes pelo Brasil, como é o caso da sua atual conquista, na qual passou por toda a costa baiana em oito dias. Jacob é especialista, ainda, em motosurf brasileiro, uma modalidade esportiva aquática que combina o jet ski e o surf. Apaixonado por esportes desde sempre, ele já experimentou diversas modalidades, mas encontrou sua verdadeira paixão no mar.

2. Rayssa Leal | @rayssalealsk8

Com apenas 13 anos, Rayssa Leal, conhecida como “a fadinha do skate”, fez história nas Olimpíadas de Tóquio ao se tornar a mais jovem medalhista olímpica do Brasil. A jovem atleta conquistou a medalha de prata na modalidade street, impressionando o mundo com sua habilidade, técnica e dedicação.

Não é a primeira vez que Rayssa impressiona no cenário do skate. Em 2019, ela conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Street Skate realizado em São Paulo, e em 2021, garantiu o bronze no Campeonato Mundial de Street Skate realizado em Roma.

3. Matheus Cunha | @cunha

Matheus Cunha começou no esporte como jogador de futsal. Natural de João Pessoa, na Paraíba, teve sua vida transformada quando foi levado para testes no Coritiba aos 11 anos. Com seu talento e dedicação, ele se destacou na base do clube e logo se transferiu para o Sion, da Suíça, onde se profissionalizou como jogador de futebol.

Matheus Cunha (divulgação)

Em 2018, ele recebeu sua primeira convocação para as seleções de base, o que o levou a integrar o grupo medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. Matheus se destacou tanto que chegou aos olhos de grandes clubes europeus, contratado pelo Atlético de Madrid, Cunha ganhou bastante destaque e hoje é jogador do Wolverhampton.

4. Beatriz Ferreira | @beatrizferreira60kg

A Bahia também vem se destacando no cenário esportivo nacional e internacional. A pugilista Beatriz Ferreira é um exemplo de talento baiano que vem conquistando espaço no mundo do esporte. Recentemente, a atleta brilhou nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao ganhar a medalha de prata na categoria peso leve do boxe feminino, o melhor resultado já alcançado na categoria feminina em uma Olimpíada.

Beatriz Ferreira (divulgação)

Além da medalha olímpica, Beatriz Ferreira também já havia conquistado outros importantes títulos em sua carreira, como a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019 e a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de 2018.

5. Isaquias Queiroz | @isaquias_lx

Natural de Ubaitaba, Bahia, Isaquias Queiroz é uma das maiores referências do esporte olímpico brasileiro. O canoísta já acumula quatro medalhas olímpicas em sua carreira, tendo disputado cinco provas ao longo das Olimpíadas. Em 2016, ele se tornou o primeiro atleta brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição dos jogos.

Isaquias Queiroz (divulgação)

Na mais recente edição olímpica realizada em Tóquio, Isaquias Queiroz brilhou novamente ao conquistar a medalha de ouro na prova C2 1.000 metros. Essa conquista reafirma o talento e a determinação do atleta, que tem inspirado muitos jovens brasileiros a seguir carreira no esporte.