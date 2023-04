Sikêra Jr. faz post de programa que apresentava na RedeTV! após demissão

Sikêra Jr. publicou em seu Instagram, na tarde deste sábado (8/4), um folder do programa Alerta Nacional, que ele comandava na RedeTV!. A postagem acontece logo após a emissora confirmar à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que o apresentador foi demitido do canal.

Na legenda da publicação, Sikêra escreveu interrogações. A mesma publicação foi feita nos Stories da rede social.

Em comunicado, a RedeTV! afirmou: “A RedeTV! confirma o término do contrato com Sikêra Jr e a TV A Crítica, geradora do Alerta Nacional, para a transmissão do formato em rede nacional”.

O colunista Ricardo Feltrin, do UOL, afirma que o último Alerta Nacional vai ao ar no próximo dia 28, uma sexta-feira.

Esposa de personal processa Sikera Jr por difamação

Sikêra Jr. Reprodução

Sikêra Jr

Sikêra Jr.Reprodução

Sikera-Junior-3

Sikêra Jr.reprodução

Sikera Jr

Sikêra Jr.Reprodução/Twitter

Confusão judicialSikêra Jr. foi contratado pela emissora em dezembro de 2019, e o acordo chegou ao fim em 16 de dezembro. O canal chegou a negociar um novo contrato, mas teria desistido.

De acordo com o colunista, a emissora alega que as falas homofóbicas e os discursos extremistas de Sikêra Jr. afetaram a reputação da casa, e que anunciantes teriam pedido pela saída dele.

O advogado de Sikêra, Rannieri Lopes, notificou extrajudicialmente os donos da emissora na quinta-feira (6/4), alegando que, mesmo sem assinatura do contrato, há negociação entre as partes para renovação do acordo.

Rannieri ainda alega, de acordo com Feltrin, que caso a emissora demite o apresentador, terá de pagar a multa de R$ 17 milhões.