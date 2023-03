5 signos que se dariam muito bem no “Ministério do Namoro” de Lula

Passou o Carnaval, e o atual governo já avisou que todo mundo vai namorar, sim! O chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma brincadeira em seu perfil no Twitter sobre a criação de um “Ministério do Namoro” – quem dera! Mas quais nativos estariam envolvidos nessa pasta?

Vem conhecer os signos que se dariam muito bem no “Ministério do Namoro” de Lula:

VirgemOs nativos de Virgem vão comandar o “Ministério do Namoro”. Reis da organização, eles vão colocar todos os envolvidos na pasta para trabalhar e, de quebra, arranjar um contatinho para chamar de seu. Isso porque Vênus retrógrado no início do segundo semestre do ano vai balançar os virginianos, fazendo com que eles repensem seus atos dentro das relações para dar mais valor a quem os valoriza. Virgem estará engajado com o parceiro.

TouroO “Ministério do Namoro” está de portas abertas para os taurinos, regidos por Vênus e donos de grande sensualidade! Esses nativos precisam aproveitar todas as vantagens e o discernimento dado a eles com a temporada de Júpiter em Touro para se jogarem nas aventuras do amor. A dedicação de Touro é bastante intensa nos relacionamentos, permitindo que os laços amorosos sejam criados com base em fidelidade e estabilidade.

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.