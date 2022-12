Retrospectiva: confira ações e serviços realizados pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas em 2022 

(Foto: Wesley Morau)

Desde janeiro de 2022, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas atuou de forma constante para garantir a qualidade de vida, o conforto e a segurança que todo o teixeirense precisa. Com o apoio das diversas pastas que compõem a administração, foram efetuadas ações e serviços para o pleno desenvolvimento social, econômico e cultural do município.

A seguir, confira algumas das iniciativas de destaque realizadas neste ano:

Pavimentação

Com ruas, estradas e vias públicas de qualidade, a população ganha mais conforto, qualidade de vida e segurança. Essa foi uma das prioridades da gestão atual, que executou serviços de pavimentação em diversos pontos do município. Seja com CBUQ ou bloquetes intertravados, as equipes responsáveis levaram este serviço a comunidades teixeirenses e bairros como São Pedro, Recanto do Lago, Caminho do Mar e Liberdade II, considerando tanto as necessidades de cada região como os processos detalhados (da terraplanagem ao asfaltamento) para a entrega de um serviço de qualidade. O serviço vem sendo retomado durante os períodos de estiagem das chuvas que atingem o município, com a finalidade de realizar todos os reparos necessários.

(Foto: Wesley Morau)

Mercado Municipal

O Mercado Municipal de Teixeira de Freitas é um espaço essencial à dinâmica do dia a dia da cidade e para as relações de troca entre o rural e o urbano. Por isso, desde o início da gestão, a Prefeitura tem investido no Mercado Municipal: além de boxes, atuou na instalação das redes de drenagem, rede de esgoto e pavimentação; com a construção, também, da área da peixaria em andamento. O investimento no local garante aos feirantes que trabalham diariamente no Mercadão a possibilidade de trabalhar em uma estrutura adequada e de qualidade, além de muito mais conforto também aos clientes no espaço que é um dos mais tradicionais da cidade.

(Foto: Wesley Morau)

Praças

As praças públicas são usualmente reconhecidas enquanto áreas essenciais para momentos de lazer, socialização e demais atividades culturais. Sendo assim, a construção e manutenção desses ambientes pelo município foi um dos destaques em 2022. Em abril deste ano, os teixeirenses puderam usufruir da Praça Padre Apparecido em eventos como Arte na Praça, Domingo é Lazer e aulas de dança e funcional. Praças como a Draus Coelho Rocha, no bairro São Lourenço; Valter Cezar, no Liberdade II; e a Praça das Palmeiras, situada no bairro Jardim Beira Rio, também foram entregues aos munícipes, com estrutura adequada e impulsionando as práticas culturais de todas as idades.

(Foto: Wesley Morau)

Educação

A gestão pública também atua constantemente para a melhoria e aprimoramento do ensino no município. Desde janeiro de 2022, a gestão atual realizou obras de ampliação e manutenção em 37 escolas da rede pública; dentre elas, a Escola Municipal Pedro Agrizzi Neto, no Castelinho; a Escola Municipal São Lourenço, no bairro homônimo, e a Escola Municipal Santa Rita, na Zona Rural. Além disso, foram entregues duas creches, 5 novos ônibus escolares e caminhão frigorífico (através do Programa Caminho na Escola), e equipamentos necessários para a execução das atividades pedagógicas, como tablets, computadores e mais de 3 mil conjuntos de móveis.

(Foto: Wesley Morau)

Tendo em vista a inovação e a sustentabilidade, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com a instalação de painéis solares nas instituições de ensino teixeirenses. Se destacando também pela durabilidade, o uso de energia solar faz uso de um sistema de energia limpa e renovável. Concomitantemente, houve a instalação de ar-condicionado em todas as escolas para garantir ambientes mais saudáveis para estudantes, professores e demais profissionais das unidades.

(Foto: Wesley Morau)

Desde o retorno presencial das aulas (e com acompanhamento de nutricionistas), as escolas municipais estão ofertando diariamente um cardápio nutritivo e variado, composto por alimentos como carne, frango, arroz, macarronada, biscoitos, achocolatados, risotos, frutas e verdura.

(Foto: Wesley Morau)

Saúde

A área da saúde também é outro destaque deste ano. Em 2022, a gestão atual ativou as 5 salas cirúrgicas do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas — duas delas equipadas com arco cirúrgico —, possibilitando a realização mensal de cerca de 600 cirurgias, com mais de 15 especialidades médicas. Oferecendo a assistência necessária ao equipamento, a Lavanderia do Complexo Hospitalar trouxe inúmeros benefícios para o município em 11 meses de funcionamento a partir do processamento de roupa e distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação às quatro unidades atendidas.

(Foto: Wesley Morau)

(Foto: Wesley Morau)

Um novo espaço está sendo construído para realocar a Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), proporcionando um ambiente mais adequado para seus pacientes. Assegurando o acesso, a cobertura e a qualidade do acompanhamento durante o período gestacional, foram implantados serviços como o Táxi da Gestante e a assistência das doulas às mães teixeirenses.

(Foto: Wesley Morau)

Iniciativas como o Corujão da Saúde e o Mais Saúde, Menos Fila foram executadas com o propósito de zerar as filas de atendimento nas unidades de saúde do município. A partir dos atendimentos agendados previamente, os cidadãos puderam usufruir das ações em áreas como Ginecologia, Ultrassonografia, e Otorrinolaringologia, além das cirurgias de catarata e pterígio.

(Foto: Wesley Morau)

Esporte

Tendo a perspectiva de que o esporte valoriza as diferenças e expande novos horizontes, foram elaboradas diversas ações e projetos visando à integração esportiva e social através de diversas modalidades esportivas, tendo o wheeling, handebol, beach tennis e futebol como alguns dos exemplos. Uma das áreas utilizadas para a prática de atividades físicas é o Estação Cidadania, que se destacou pelas aulas de zumba e cross training a partir do projeto Movimenta Teixeira.

(Foto: Wesley Morau)

Qualidade de vida

Foi dada atenção, também, à Zona Rural teixeirense, destacando a importância social e econômica das 35 comunidades do município e estabelecendo a agricultura familiar enquanto um dos eixos norteadores do ramo agrícola (clique aqui para conferir a retrospectiva da Secretaria de Agricultura). Outro trabalho oferecido aos cidadãos é a regularização fundiária, a fim de promover o direito à moradia para todos. Essas e outras iniciativas ocorreram tanto nas residências como em eventos como o Prefeitura no Seu Bairro, que se caracteriza por estabelecer maior proximidade entre os serviços ofertados pela gestão pública e os teixeirenses.

(Foto: Reprodução)



(Foto: Wesley Morau)

Nada disso seria possível sem o servidor público. Essencial para a construção social, esse profissional é responsável pela oferta de inúmeros serviços além dos que foram citados anteriormente. Sempre buscando aprimorar e expandir as habilidades dos servidores, a administração investiu em ações como capacitações de aperfeiçoamento profissional para a Guarda Municipal, gratificação e licença prêmio para cargos escolares, e o auxílio-alimentação.

Devido ao sucesso das inúmeras iniciativas executadas, Teixeira de Freitas conquistou as premiações estaduais nas categorias Cidade Empreendedora e Marketing Territorial e Setores Econômicos durante o XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2022. Este ainda é o começo de uma administração inovadora, moderna e acolhedora, que já fomenta novas ações para o ano que se aproxima — como a drenagem e a pavimentação no entorno do Shopping Teixeira Mall e da Praça Antônio Chicon.

“Trabalhamos para solucionar problemas crônicos da nossa cidade e para explorar todo o seu potencial enquanto capital do Extremo Sul baiano”, explicou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “A população deve ter a confiança de que faremos muito mais, tendo como princípios a transparência, qualidade, e acima de tudo, o olhar humano”.

