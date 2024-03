53% não veem chance de volta da ditadura, diz Datafolha

É o maior percentual da série histórica iniciada há 10 anos; para 22%, há “muita chance” do retorno do regime no país

O início da ditadura militar brasileira completa 60 anos neste domingo (31.mar.2024); na foto, pessoa segura cartaz onde se lê “ditadura nunca mais” Sérgio Lima/Poder360 – 31.mar.2019

Pesquisa Datafolha mostra que 53% dos brasileiros consideram que não há “nenhuma chance” de o Brasil tornar-se uma ditadura. É o maior percentual da série histórica iniciada há 10 anos. O golpe cívico-militar completa 60 anos neste domingo (31.mar.2024).

Outros 20% dos entrevistados disseram achar que há “um pouco de chance” da volta da ditadura no país, enquanto, para 22%, há “muita chance”.

Leia abaixo os resultados sobre a possibilidade da volta da ditadura ao Brasil:

“nenhuma chance” – 53%; “sim, um pouco de chance” – 20%; “sim, há muita chance” – 22%; e não sabem – 5%. Foram ouvidas, de forma presencial, 2.002 pessoas acima dos 16 anos em 147 cidades espalhadas pelo Brasil. A pesquisa foi realizada de 19 a 20 de março deste ano. A margem de erro é de 2 p.p (pontos percentuais), para mais ou para menos.

O Datafolha questionou os entrevistados sobre uma possível volta do regime ditatorial no Brasil em 7 pesquisas. A última foi em agosto de 2022, quando os brasileiros se preparavam para as eleições presidenciais em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL).

Na época, 49% dos entrevistados disseram acreditavam que não havia chance de uma nova ditadura. Outros 25% afirmavam ver pouca possibilidade e os mesmos 20% responderam que havia “muita chance”.

Conforme o Datafolha, o momento na série histórica do levantamento em que os brasileiros foram mais assertivos sobre o risco da volta da ditadura foi em outubro de 2018, momento em Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil: 31% disseram ver chance da volta da ditadura, já 42% afirmaram descartar a possibilidade e 19% declararam ver pouco risco.

BOLSONARISTAS X PETISTAS Na pesquisa atual, entre os 30% dos entrevistados que se declaram muito ou pouco bolsonaristas, o cenário é:

“nenhuma chance” – 45%; “sim, um pouco de chance” – 22%; e “sim, há muita chance” – 32%. Já entre os 41% dos entrevistados que se classificam como petistas ou simpatizantes do PT o cenário é o seguinte:

“nenhuma chance” – 59%; “sim, um pouco de chance” – 24%; e “sim, há muita chance” – 13%. Leia mais sobre os 60 anos do golpe militar:

