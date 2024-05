Haddad minimiza crítica da Moody’s à solidez fiscal do Brasil

Em publicação no X (antigo Twitter), ministro não cita o apontamento negativo da agência e prioriza os elogios ao governo

Fernando Haddad disse que os interesses se colocam acima de qualquer divergência “superável” entre os representantes do governo Sérgio Lima/Poder360 – 22.abr.2024

1.mai.2024 (quarta-feira)



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou a crítica feita pela Moody’s sobre a economia brasileira estar com “solidez fiscal fraca” e “sensível”. Em publicação no X (antigo Twitter), não citou o apontamento da agência e priorizou elogios ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela estabilidade da nota e a mudança na perspectiva do cenário.

O índice brasileiro apontado pela Moody’s é Ba2, o que indica um risco maior para investimentos estrangeiros. O grau é mantido desde 2016 pelo Brasil. Porém, a perspectiva da situação econômica mudou de “estável” para “positiva”, exatamente o ponto comemorado por Haddad.

O ministro afirmou que a alteração faz parte de um trabalho conjunto dos Três Poderes. Sem citar o Congresso, com quem tem tido discordâncias, disse que os interesses [dos representantes do governo] se colocam acima das divergências “superáveis”.

Pouco depois, o presidente Lula compartilhou a publicação de Haddad e disse que o Brasil “voltou a ser respeitado”.

“O Brasil que estamos construindo voltou a ser respeitado no mundo e voltou a ter credibilidade econômica e ambiental. Isso é bom para todo mundo”, afirmou.

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também comentou sobre o anúncio da Moody’s. Não citou o registro da agência sobre um cenário fiscal “fraco” e parabenizou Haddad e os líderes da Câmara e do Senado.

Disse também que o Brasil deve dar importância a saúde das contas públicas para ter “avanço positivo” na próxima avaliação.

Entenda o anúncio da Moody’s A agência de classificação de riscos econômicos classificou o Brasil em um cenário “positivo” para investimentos estrangeiros, apesar de destacar o ambiente fiscal como “fraco” e “sensível” devido ao alto endividamento do país e a pouca capacidade para quitar os débitos.

A nota dada pela Moody’s foi Ba2 -o que aponta um maior risco de crédito. Descreveu que o peso da dívida brasileira deve aumentar em 2024-25, até que o país entre em um cenário mais estável.

Caso a estabilidade econômica seja real nos próximos anos, a agência deve elevar a nota futura, segundo sinalizou.

“A classificação Ba2 reflete uma solidez fiscal ainda relativamente fraca, dada a rigidez dos gastos do Brasil, o elevado peso da dívida e a fraca capacidade de pagamento da dívida, que permanece sensível a choques econômicos ou financeiros”, disse.

Em nota, o Tesouro Nacional disse que um melhor balanço fiscal levará à redução das taxas de juros e melhoria das condições de crédito.

“Serão criadas as condições para a ampliação dos investimentos públicos e privados e a geração de empregos, aumento da renda e maior eficiência econômica”, disse.