55,6% rejeitam nova Constituição do Chile proposta pela direita

Com 55,6% dos votos contra e 44,3% a favor, população desaprova o texto; plebiscito foi realizado neste domingo (17.dez)

Presidente do Chile votou no plebiscito neste domingo (17.dez.2023) em Punta Arenas Reprodução / X @GabrielBoric – 17.dez.2023

PODER360 17.dez.2023 (domingo) – 20h14



Com 96% das urnas apuradas, a nova constituição do Chile foi rejeitada pela população. O plebiscito foi realizado neste domingo (17.dez.2023). Foram 55,6% contra e 44,3% a favor da nova Carta Magna. A votação começou às 8h e se encerrou às 18h.

Foi a 2ª vez que o Chile passa pelo processo para tentar substituir a Constituição de 1981, outorgada durante a ditadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Para aquelas que não justificaram a ausência, a multa é de 32 mil a 192 mil pesos (cerca de R$182 e R$1.094, na cotação atual). Cerca de 15 milhões de chilenos estavam aptos a participar, dos quais mais de 5 milhões correspondem à Região Metropolitana.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, compareceu ao seu local de votação às 11h41, em Punta Arenas, quase 4 horas depois da abertura das zonas eleitorais.

Em fala a jornalistas depois da votação, Boric disse que “independentemente do resultado” seu governo “continuará trabalhando na defesa do povo”.

No final de novembro, partidos da base governista do Chile disseram que não promoverão um 3º processo constitucional caso a proposta de Carta Magna do país fosse rejeitada no plebiscito.

Em comunicado, as legendas disseram ser contra a nova Constituição, por considerar que ela “não resolve os problemas das pessoas”. Assinaram o texto: Partido Socialista, Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática, Partido por la Democracia, Partido Liberal, Partido Radical, Partido Comunes, Frente Regionalista Verde Social e Acción Humanista.

A proposta rejeitada neste domingo (17.dez) é vista por críticos como uma manutenção dos princípios da Constituição de Pinochet, que passou por diversas reformulações desde que foi promulgada.

O texto, predominantemente redigido por políticos de direita e conservadores, abordava os principais temas da direita chilena, como a oposição ao aborto, a defesa da previdência privada e do sistema de saúde privado. Apresentava também menos detalhes sobre questões de igualdade de gênero e direitos das comunidades indígenas.

Na última pesquisa realizada pelo Cadem entre 22 e 24 de novembro, 46% dos entrevistados manifestaram intenção de votar contra a mudança no plebiscito, enquanto 38% afirmaram que votariam a favor. Essa foi a menor diferença registrada desde maio. Leia a íntegra (PDF – 2 MB, em espanhol).

Para especialistas, manter a Constituição vigente é uma “vitória com sabor de derrota” para a esquerda e para Boric. Foi a 2ª proposta constitucional rejeitada durante seu governo que já apresenta um alto índice de rejeição.

Os dados do Cadem indicam que o presidente chileno tem uma taxa de reprovação de 65% e uma aprovação de 30% entre a população. Ele assumiu o cargo em 13 de março de 2022, depois de vencer o candidato da direita José Antonio Kast com 55,9% dos votos. Inicialmente, seu mandato começou com uma aprovação de 50% e uma rejeição de 20%.