63% dos abortos nos EUA são feitos com medicamento, diz estudo

Instituto Guttmacher afirma que mais de 1 milhão de procedimentos foram praticados em 2023

A mifepristona é um dos principais medicamentos usado nos EUA para interromper a gravidez nas primeiras 10 semanas; na imagem, a caixa da pílula abortiva Robin Marty (via Flickr) – 5.dez.2018

PODER360 19.mar.2024 (terça-feira) – 13h22



Um estudo feito pelo Instituto Guttmacher, ONG que defende o acesso a cuidados reprodutivos, afirma que mais de 1 milhão de abortos foram realizados nos EUA em 2023.

Do total, 642.700 foram por meio de medicamentos. A quantidade representa 63% dos procedimentos realizados no sistema de saúde norte-americano. Os dados foram divulgados nesta 3ª feira (19.mar.2024).

Segundo o instituto, houve um aumento de 10% em relação a 2020, quando os abortos medicamentosos representaram 53%. Uma alta de 10% também foi registrada no número total de procedimentos praticados no ano passado em comparação com 2020.

“Este aumento demonstra que as pessoas continuam a procurar e obter cuidados de aborto, apesar da redução drástica no acesso ao aborto em muitos Estados”, afirmou o instituto em comunicado.

Um dos principais medicamentos usados nos EUA para aborto é a mifepristona. O remédio foi aprovado pela FDA (Food and Drug Administration, agência sanitária norte-americana) em 2000. É usado junto com o misoprostol para interromper a gravidez nas primeiras 10 semanas.

“O aumento do acesso e do uso do aborto medicamentoso é provavelmente uma das razões pelas quais o número total de abortos no sistema formal de saúde aumentou 10% em nível nacional entre 2020 e 2023”, disse o Instituto Guttmacher no estudo.

A Suprema Corte dos EUA ouvirá na próxima 3ª feira (26.mar) argumentos orais em caso que analisa o acesso à pílula abortiva. O processo foi aberto depois que o grupo conservador norte-americano Alliance for Hippocratic Medicine contestou a autorização do medicamento.

Leia mais sobre o assunto:

Juiz federal suspende pílula abortiva nos EUA; Tribunal dos EUA libera temporariamente o uso de pílula abortiva; Suprema Corte dos EUA mantém acesso à pílula abortiva.