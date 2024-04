Lula usa posts do X no Bluesky, mas nova rede tem baixo impacto

Perfil tem 93% das publicações reaproveitadas; presidente tem números tímidos de alcance e seguidores

Desde que criou um perfil na rede social Bluesky, 93% das publicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são um reaproveitamento de seus posts no X (ex-Twitter). De 57 compartilhamentos até às 16h de 6ª feira (26.abr), 53 são textos idênticos aos da rede social do bilionário Elon Musk.

O Poder360 compilou os dados desde 12 de abril, quando o petista entrou na plataforma. A nova plataforma tem o limite de 300 caracteres por post e vídeos ainda não são permitidos, por isso algumas publicações de Lula sofreram mínimas alterações, e foram consideradas iguais para o levantamento.

As publicações só com créditos de imagens não foram consideradas.

Eis exemplos de posts iguais publicados por Lula no Bluesky e no X:

Críticas à direita: Participação na cerimônia do Dia do Exército: Elogio à sua equipe de governo: A taxa de engajamento por post do presidente no Bluesky é alta comparada ao X. Ela é medida pelo total de interações de uma publicação dividida pelo número de seguidores da conta. Apesar de ter uma quantidade menor de interações na nova rede social, o perfil de Lula no ex-Twitter tem 8,8 milhões de seguidores, enquanto no Bluesky, 36.700.

O presidente criou a sua conta na plataforma em 12 de abril, quando a entrada de chefes de Estado na rede social passou a ser “permitida“. Segundo análise do Poder360, o presidente ganhou 3.000 seguidores de 16 a 26 de abril.

Professor de Marketing Político da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), Marcelo Vitorino disse que a presença do presidente na rede social “não representa muito” em alcance e abrangência de comunicação. Para ele, a entrada de Lula é positiva do ponto de vista narrativo e “pode ser um bom canal para progressistas”, por ser, segundo ele, “mais humanizado”.

Vitorino ainda afirmou ser difícil imaginar a plataforma chegar a um número considerável de usuários no Brasil pelo próprio perfil da rede. O professor disse que a maioria dos users do X não está “tão incomodada” com os rumos da rede social. Segundo ele, o incômodo é maior em usuários de maior intensidade e em quem desaprova a utilização política feita por Musk.

Governistas no Bluesky Dos 38 ministros de Lula, só 5 criaram contas públicas no Bluesky: Paulo Pimenta (Secom), Nísia Trindade (Saúde), Marina Silva (Meio Ambiente), Simone Tebet (Planejamento) e Jorge Messias (Advocacia Geral da União). Todos têm contas ativas no X.

Tebet nunca publicou na rede social. Marina criou o seu perfil em 1º de maio de 2023. Sua última atualização foi no dia 31 do mesmo mês. Nísia só atualizou o seu perfil de 15 a 18 de abril de 2024.

A primeira-dama Janja Lula da Silva, que já teceu críticas a Elon Musk, não criou conta no Bluesky e segue com perfil no X.

Governistas começaram a usar a rede social depois de Elon Musk, dono do X, criticar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. O empresário chamou o ministro de “tirano”, “totalitário” e “draconiano”. Musk considera autoritarismo e censura as ações de Moraes contra perfis considerados extremistas na plataforma.

BLUESKY A rede social descentralizada é desenvolvida pela fundadora Jay Graber. O Conselho de Administração é composto por Jack Dorsey (fundador e ex-CEO do X quando a plataforma ainda se chamava Twitter), e por Jeremie Miller, inventor das tecnologias Jabber/XMPP. Permite postagens de até 300 caracteres, gifs e até 4 fotos. Vídeos ainda não são permitidos.

Em 2023, o Bluesky ganhou reconhecimento, principalmente de usuários do X insatisfeitos com a aquisição de Elon Musk. Até 7 de janeiro, o cadastro no aplicativo Bluesky só estava disponível com convite. Atualmente, a plataforma está com acesso liberado.