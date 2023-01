70 militares da Bahia embarcam para ajudar na segurança de Brasília

Um efetivo formado por 70 militares da Bahia embarcou na noite deste domingo (08) para Brasília.

Os policiais militares da Bahia irão ajudar a reforçar a segurança no Distrito Federal. A decisão do envio de agentes baianos foi tomada após a invasão do Palácio do Planalto e demais prédios públicos federais, na tarde de domingo.

Em publicação nas redes sociais, o governador Jerônimo Rodrigues, que acompanhou o embarque, já havia colocado a Bahia à disposição para o envio de reforço com o objetivo de apoiar a garantia do estado democrático de direito.