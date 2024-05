“Puxou a orelha de centrais”, diz Marinho sobre Lula no 1º de Maio

Na ocasião, o presidente citou o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo, e afirmou que o ato havia sido “mal convocado”

“A convocação foi muito em cima da hora”, diz o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (foto) Sérgio Lima/Poder360 – 24.jul.2023

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que a cobrança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por causa do ato unificado com centrais sindicais para celebrar o 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalho, foi dirigida às centrais sindicais.

Durante seu discurso no palanque, Lula citou nominalmente o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo e afirmou que o ato havia sido “mal convocado”.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico publicada nesta 2ª feira (6.mai), Marinho declarou: “Eu falei para o Márcio: ‘Pô, não foi bem convocado [o ato de 1º de Maio em São Paulo].’ Mas, na verdade, falando do Márcio, ele [Lula] puxou a orelha das centrais”.

O evento foi organizado pela CUT, Força Sindical, UGT (União Geral dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros) e Intersindical Central da Classe Trabalhadora.

“Pensa assim: Acordei de manhã, vou sair nesse sol escaldante para ir lá no ato. Para ouvir lá um show cultural que, talvez, nem seja do meu gosto. Não é fácil isso. A convocação foi muito em cima da hora”, disse Marinho.

“E, aparentemente, as bancadas de vereadores, deputados, o movimento de moradia, o movimento social não foram envolvidos adequadamente. Aí, a mobilização vai ser fraca mesmo. Espero que tenham aprendido”, completou.

O ato unificado com as centrais sindicais foi patrocinado pela Petrobras e foi realizado no estacionamento da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. Segundo um levantamento da USP (Universidade de São Paulo), reuniu 1.635 pessoas.

O erro percentual absoluto médio na contagem do público é de 12% para mais ou menos em imagens aéreas com mais de 196 pessoas, segundo a metodologia. Eis a íntegra do comunicado (PDF – 812 kB).

A contagem foi realizada no momento de pico de comparecimento de apoiadores no 1º de Maio, às 13h46, 5 minutos antes do início do discurso de Lula.

Em seu discurso, o presidente declarou: “Vocês sabem que ontem eu conversei com ele [Márcio Macêdo] sobre esse ato e disse para ele: ‘Ô Márcio, o ato está mal convocado’. O ato está mal convocado, nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar, mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com milhão, mas também se for necessário eu falo apenas com a senhora que está ali na minha frente”.

