8 de Janeiro ainda tem 88 pessoas presas pelo STF

Reprodução

1 de 1 Bolsonaro PGR Bolsonaristas invadem o Planalto em 8 de janeiro – Foto: ReproduçãoPelo menos 88 pessoas seguem presas pela participação nos atos golpistas do 8 de Janeiro. Os dados são do gabinete do ministro do STF Alexandre de Moraes, relator desses processos.

Dos 88 presos, 42 já tiveram a denúncia criminal recebida pela Justiça e são réus; 33 são alvos de inquéritos; e 13 já foram condenados. Nos 15 meses desde o 8 de Janeiro, Moraes já autorizou o cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto para 1.557 pessoas, que cumprem medidas como o uso tornozeleira eletrônica e a proibição de deixar o país.

No último domingo (21/4), Jair Bolsonaro voltou a pedir anistia para os investigados pelo 8 de Janeiro. O discurso contradiz o próprio ex-presidente, que já alegou que os atos golpistas foram uma “armadilha da esquerda”, insinuando que havia infiltrados no grupo que depredou as sedes dos Três Poderes.

Quebra quebra no Palácio do Planalto causado por Bolsonaristas

Manifestantes quebraram as janelas Reprodução

Bolsonaristas promovem quebra-quebra no interior do Palácio do Planalto

Extremistas quebram móveis do interior do Palácio Felipe Torres/Metrópoles

Caos no Palácio do Planalto

Vídeo mostra estrago causado no interior do prédio Reprodução

Palácio do Planalto com fumaça

Há gavetas reviradas e armários depredados Reprodução

Bolsonaristas invadem o Palácio do Planalto e promovem quebra-quebra

Congresso Nacional e STF também foram invadidos Reprodução

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Guilherme Amado e receber notificações em tempo real?