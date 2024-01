Web se preocupa com saúde mental de Vanessa Lopes: “Intervenção já!”

Reprodução/Instagram

1 de 1 Vanessa Lopes no hospital com abelhinha – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramAs teorias da conspiração criadas por Vanessa Lopes no BBB24 tem preocupado o público do reality global. Desde quarta-feira (17/1), a tiktoker conversou sozinha, chegou a conclusão de que é uma espécie de Katniss Everdeen de Jogos Vorazes e tem tentado convencer outros participantes da existência de um complô para prejudicá-la. Ela também chegou a questionar outras sisters sobre a possibilidade de todos serem atores, cuja missão é fazê-la revelar sua pior face.

O comportamento inusitado tem preocupado o público do BBB24. “Já deu! A Vanessa Lopes está completamente desestabilizada. Ela não está bem e parece que o programa virou uma tortura para ela. Pra quem assiste, causa desconforto demais. Passou da hora de uma intervenção”, escreveu uma usuária do Twitter.

“Alguém tem que fazer uma intervenção pra Vanessa Lopes URGENTE”, pediu outro. “Já tem gente na porta do quartel pedindo intervenção para Vanessa sair do BBB?”, brincou outro.

Nas redes sociais, a mãe de Vanessa Lopes tranquilizou os fãs e disse que a filha age assim naturalmente. “Vão cuidar da vida e terapia de vocês”, disse Lica Lopes, mãe de Vanessa. Veja o vídeo aqui.

Vanessa Lopes, 21 anos, é o que se chama de TikToker Star, ou seja, uma estrela do aplicativo. A jovem reúne mais de 20 milhões de seguidores na rede social Reprodução/Instagram

Bailarina e natural de Recife, Vanessa abriu uma conta no TikTok em julho de 2019. Além do sucesso no aplicativo das dancinhas, Vanessa compartilha o seu dia a dia com mais de 9,3 milhões de seguidores no Instagram Reprodução/Instagram

No YouTube, ela acumula mais de 1 milhão de inscritos e já gravou vídeos com fenômenos como Rezende e Luisa Parente Reprodução/Instagram

A jovem é apontada por uma pesquisa da BR Media como uma das influenciadoras brasileiras dessa nova geração que mais cresceram e geraram engajamento nas redes sociais no último ano Reprodução/Instagram

Em junho de 2021, Vanessa assumiu um relacionamento com Ricardo Rêgo, jogador de futebol de Recife, bastante conhecido no Nordeste e seguido por milhões no TikTok Reprodução/Instagram

Após seis meses de idas e vindas, o casal terminou o namoro por conta da distância. Na época, Ricardinho, como é conhecido, tinha se mudado para os Estados Unidos Reprodução/Instagram

Pouco tempo depois do término, Vanessa revelou, em entrevista para o youtuber Matheus Mazzafera, que teve um affair com o ator João Guilherme e que tinha interesse em ficar com ele novamente Reprodução/Instagram

No início de 2022, seguidores da jovem começaram a suspeitar que ela estaria na nova edição do Big Brother Brasil, porém os boatos foram descartados Reprodução/Instagram

Recentemente, a jovem voltou a ter o nome nas manchetes após ser vista aos beijos com o surfista Gabriel Medina, recém separado. Os casal foi visto junto em dois eventos em São Paulo Reprodução/Instagram

