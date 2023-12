8 de Janeiro celebrará “democracia revigorada”, diz Cappelli

Para secretário-executivo, evento sobre atos extremistas servirá para “unir o país em torno de valores democráticos”

28.dez.2023 (quinta-feira)



O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, descreveu o evento previsto para o 8 de Janeiro, em Brasília, como “um dia para festejar a democracia revigorada”. A programação, criada a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pretende usar o 1º ano completo desde os atos extremistas na capital do país para relembrar os ataques às sedes dos 3 Poderes. “Será um evento para não se esquecer o que aconteceu e unir o país ainda mais em torno dos valores democráticos. Essa é a intenção e tenho certeza que faremos um dia histórico”, falou Cappelli em entrevista ao jornal Correio Braziliense, divulgada nesta 5ª feira (28.dez.2023).