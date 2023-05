A Grande Conquista: filho do cantor Latino estará no reality show

Esta coluna não para e já descobriu, com exclusividade, mais um nome confirmado para A Grande Conquista. O novo reality show da Record TV terá sua pré-estreia nesta terça-feira (2/5), a partir das 22h45, nas telinhas da emissora.

Pois bem. Trata-se de Guilherme Dams, filho do Latino. O jovem foi adotado pelo artista em 2020, aos 21 anos, após o pai biológico dele falecer em um acidente de carro. Na época do ocorrido, o cantor chegou a contar em uma entrevista ao Extra que ele e seu coreografo, que é casado hoje com a mãe do rapaz, cuidam dele desde os 12 anos.

Atualmente com quase 12 mil seguidores no Instagram, Guilherme Dams chamou a atenção dos seguidores de Latino pela beleza e pelo físico sarado.

Mais cedo, esta colunista já havia revelado que Hagda Kerolayne, irmã do influenciador Whindersson Nunes, era mais uma confirmada no reality. No Instagram, a moça tem 311 mil seguidores. Ao abrir uma caixinha de perguntas, ela foi questionada recentemente sobre seus projetos e respondeu: “Muita coisa legal vindo por aí. Se preparem, hein”.

Outros nomes no reality show da Record TVOutros participantes já revelados com exclusividade por esta coluna são: Lary Bottino, que já participou de A Fazenda; Jhon Falcão, conhecido como o Rei da Cacimbinha, que ficou conhecido pelo hit Muriçoca; Stephanie Gomes, filha da modelo e ex-peoa Solange Gomes; Faby Monarca, ex-participante do Power Couple; a ex-BBB Ana Paula Costa, a Bruxinha, além da ex-atriz da Globo Aline Dias.

A Grande Conquista terá sua pré-estreia nesta terça-feira (2/5), com apresentação de Mariana Rios. A estreia oficial acontecerá no dia 8.