A movimentação econômica de Salvador caiu 6,8% em dezembro

O Índice de Movimentação Econômica de Salvador (IMEC-SSA), calculado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia da Secretaria do Planejamento (Seplan), apontou decrescimento de 6,8% em dezembro de 2022, na comparação com o mês imediatamente anterior, novembro.

Cinco das seis variáveis que compõem o indicador puxaram o índice para baixo, com destaque para Passageiros de ônibus intermunicipais (-27,9%), que apontou a variação negativa mais expressiva, Passageiros no Aeroporto Internacional de Salvador (-9,4%), Carga portuária (-7,5%), Consumo de energia elétrica (-3,7%) e Passageiros de ônibus urbanos (-2,8%). Em contrapartida, Combustíveis ( 4,8%) contribuiu o positivamente no índice.

O indicador caiu 7,4%, em relação a dezembro de 2021, e avançou 9,9% no acumulado do ano de 2022, quando comparado com o mesmo período de 2021.

Acesse o boletim no site da SEI:

https://www.sei.ba.gov.br/ index.php?option=com_content& view=article&id=25&Itemid=431.