Governo federal decreta estado de emergência para 265 municípios do Rio Grande do Sul

O governo federal decretou neste domingo (5) estado de emergência para 265 municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas intensas chuvas que têm causado estragos na região. A partir de agora, as cidades podem receber repasses de verbas federais de forma mais rápida e com menos burocracia. A lista completa dos municípios afetados está disponível no Diário Oficial da União. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve na região metropolitana de Porto Alegre e destacou a importância das ações para o Estado, afirmando que não haverá obstáculos burocráticos para a recuperação. “Não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse Estado”, declarou o petista.

A comitiva do presidente também incluiu Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), e ministros do governo. Até o momento, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou 78 mortes devido às chuvas, com outros quatro óbitos em investigação. Além disso, há 105 desaparecidos e 175 pessoas feridas.