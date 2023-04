A novela continua: Fernando Zor para de seguir Maiara nas redes

Os dois se reconciliaram pela 11ª vez há pouco mais de 1 mês 14/04/2023 18:08, atualizado 14/04/2023 18:25

E lá vamos nós novamente… Pouco mais de um mês após a 11ª reconciliação, Fernando Zor deixou de seguir Maiara nas redes sociais mais uma vez e apagou as fotos com a cantora, inclusive a publicação em homenagem que fez a cantora no Dia das Mulheres, o que levantou rumores de um novo término.

Os fãs começaram a desconfiar de que o 12ª término dos dois é uma realidade no dia 29 de março, após a cantora soltar uma frase sobre estar solteira e falar de livramento durante um show no Vila JK, em São Paulo.

Os dois se beijaram durante uma apresentação no cruzeiro de Luan SantanaLéo Franco

Os cantores terminaram em poucos meses e, logo em seguida, reataram. Por diversas vezes, eles continuaram nesse vai e vemReprodução/ Instagram

Em uma das reconciliações, inclusive, Maiara soltou diversas indiretas para que Fernando a pedisse em casamento, o que não aconteceuReprodução

Em setembro de 2021, chegou ao fim o noivado dos cantores. De acordo com o jornalista Léo Dias, o ciúme por parte de Fernando pôs fim ao compromisso, que durou seis mesesDivulgação

Em fevereiro de 2021, depois de muito ioiô, Fernando e Maiara fizeram uma viagem românica para Dubai. Lá, o cantor surpreendeu a irmã de Maraisa com o pedido de casamento, e ela aceitouReprodução/ Instagram

Em março de 2022, porém, Maiara e Fernando foram flagrados juntos fazendo compras em São PauloReprodução/ Instagram

Segundo Léo Dias, os cantores estão junto e impuseram regras para que, dessa vez, a relação desse certo. Para isso, os dois deveriam priorizar a discrição, sem levar à mídia amores, desamores, dores, declarações, trocas de afeto em público ou datas importantesReprodução/ Instagram

Fernando, por sua vez, manifestou-se desmentindo a traição. “Ela está fora de si”, disse a Léo Dias. A declaração causou revolta nos fãs, que levantaram a hashtag “Maiara merece respeito”Leo Franco/ Agnews

“Sabe por que nós estamos solteiras com 35 anos? Porque Deus é bom demais em nossas vidas. É livramento atrás de livramento, minha irmã”, disse Maiara durante uma interação com Maraisa, entre uma música e outra no show.

A mais recente reconciliação entre Fernando e Maiara foi anunciada no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, quando o cantor postou uma foto com a amada depois de alguns dias de especulações sobre a volta.

