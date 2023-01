Horóscopo de 19/1: veja previsões para esta quinta

Data estelar: Lua Vazia das 7h10 até 16h12

Hoje é um daqueles dias em que, por essas coisas de nossos humores serem intimamente vinculados à coreografia das correntes de vida que compõem o Universo, apesar de vivermos agendas implacáveis e essas determinarem que hoje seja um dia útil, isto é, de trabalho e expressão, nosso estado de ânimo não é condizente com essa obrigação toda.

Como resultado, cumprimos nossas obrigações como zumbis, mecanicamente, sem o envolvimento visceral que caracteriza os momentos em que nossa presença faz as coisas acontecerem. Ao contrário, hoje seria um daqueles dias em que seria melhor ficar na cama, mas como isso não será possível para a maioria das pessoas, então só nos resta sermos impressionados pela realidade, reagirmos com emoções distorcidas, mas também tomarmos a firme decisão de nos despreocuparmos de tudo e de todos.

ÁRIES: Aquilo que parecia claro e evidente poucos momentos atrás, agora se mostra confuso e cheio de vieses. Procure passar por este dia produzindo o menor atrito possível, porque as coisas andam muito instáveis.

TOURO: A agitação interior não há de ser considerada um pressentimento de algo estranho que viria a acontecer. A agitação interior é o fiel retrato telepático do que está acontecendo com a humanidade inteira. Deixe acontecer.

GÊMEOS: Melhor mesmo seria tomar distância, para que os humores alterados das pessoas não contaminem as suas decisões, porém, se isso não for possível e você absorve o desencontro emocional, pelo menos não conclua nada disso.

CÂNCER: Às vezes parece mesmo haver uma conspiração em curso, porque dá a impressão de não ser apenas uma casualidade tudo que acontece, tudo que quebra ao mesmo tempo, ocupando o tempo que serviria para outras coisas.

LEÃO: As boas ideias nem sempre são praticáveis, porque acontecem numa dimensão onde tudo é permitido, onde tudo é possível. Porém, a realidade concreta não admite tudo, os parâmetros que ela impõe são insuperáveis. Equilíbrio.

VIRGEM: Difícil será encontrar um lugar pacífico hoje, porque nem mesmo a vida interior estará assim um mar de rosas, e quem poderia fugir de sua própria alma em busca de sossego? Ninguém! Melhor aguentar tudo com estoicismo.

LIBRA: Procure transitar por entre o céu e a terra com a maior leveza possível, se despreocupando com os resultados e evitando se irritar quando as coisas se descontrolem, porque depois vão se acertar por si sós.

ESCORPIÃO: Hoje é aquele tipo de dia em que as emoções se desencontram e misturam, de modo que sua alma se sente desorientada, mas, ao mesmo tempo, não tem espaço suficiente para viver o que sente. Melhor despreocupar.

SAGITÁRIO: A melhor coisa a fazer é nada fazer, mas como deter os impulsos? Essa será sua missão hoje, ter consciência dos impulsos de agir, mas ao mesmo tempo ser a consciência que detém as rédeas do destino nas mãos.

CAPRICÓRNIO: São tantas emoções ao mesmo tempo! Procure não tirar nenhuma conclusão, porque este momento intenso terá de passar antes de você entender o que precisa ser feito. E, tenha certeza, este momento passará. Certeza.

AQUÁRIO: Cuide para que seu humor não seja contaminado pela desorientação irritante que impera nos relacionamentos sociais, porque nada do que acontecer hoje tende a ser tão importante que o resto precise ser deixado de lado.

PEIXES: Evite se obrigar a ser uma pessoa produtiva todos os dias, porque na prática sua alma sabe que isso é impossível. Cada dia tem seus males e seus benefícios, e às vezes as boas intenções não são suficientes para mudar.