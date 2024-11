A pedido de Lula, Haddad adia viagem à Europa para focar em quadro fiscal do Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, decidiu adiar sua viagem à Europa, que estava programada para esta semana, a pedido do presidente Lula. Haddad permanecerá em Brasília durante a próxima semana, focando em assuntos internos do país. A viagem, que estava marcada para segunda-feira (4), será remarcada em um momento mais apropriado. Na última quinta-feira (31), a assessoria do ministério havia anunciado que Haddad viajaria para a Europa entre os dias 4 e 9 de novembro, com compromissos ainda a serem confirmados.

O adiamento ocorre em um contexto de crescente preocupação com a situação fiscal do Brasil, especialmente com a expectativa em torno do pacote de revisão de gastos que a equipe econômica está preparando. A deterioração das percepções sobre a saúde fiscal do país impactou o mercado financeiro, resultando em uma alta no câmbio. Na semana passada, a moeda norte-americana fechou cotada a R$ 5,86, o que representa o maior valor desde 2020.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira