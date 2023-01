A psicologia da roleta: entendendo o fascínio do jogo

Apesar de parecer um jogo relativamente simples de entender e de jogar, a psicologia que existe por trás do jogo da roleta pode ser um pouco complicada de entender inicialmente.

Teorias não faltam a respeito, e elas vão desde a razão pela qual há tantos jogadores aficionados, até ao motivo em que as pessoas apostam nos números que apostam.

Não é nada diferente de muitos jogos de azar e outros tantos disponíveis em cassinos online.

No entanto, ainda que a roleta possa ser parecida com outras opções de diversão em cassinos online, ela possui uma reputação especial que sempre é capaz de fazer com que todos se sintam diferentes quando estão jogando.

De forma contrária a outros jogos em que as pessoas precisam estudar muito para conseguir algum tipo de sucesso, a roleta permanece, desde o seu surgimento, com um curioso ar de mistério.

Todo tipo de gente é atraída pela roleta, desde celebridades a pessoas que passeiam despretensiosamente por cassinos físicos e online, em busca de uma atividade divertida para o tempo de folga.

Assim como uma roupa da moda, ou uma rede social nova que todo mundo passou a usar, todos querem saber mais a respeito desse jogo popular e o que as pessoas estão falando.

A seguir, você vai poder conferir um pouco mais sobre a psicologia da roleta e todos os aspectos psicológicos que fazem com que o jogo possua tantos fãs mundo afora.

A roleta possui gatilhos psicológicos que lembram uma emocionante aventura cinematográfica

Para muitas pessoas, é só ouvir a palavra “roleta” que logo a primeira imagem que vem à mente é uma do James Bond com aquele olhar diabolicamente sensual, quebrando a banca de forma surpreendente enquanto degusta algum tipo de coquetel caro.

E mesmo que, na realidade, não seja tão fácil como nos filmes dominar um jogo de cassino, essa ideia acabou se tornando parte da mitologia popular.

É simplesmente hipnótico e altamente atrativo qualquer trailer de cinema em que apareça uma roleta a girar, com algum galã de Hollywood com os olhos fixos na bola em movimento e sua posterior “mudança de vida”, tornando-se ao longo do filme o mais novo rico do pedaço.

Ao jogar roleta, as pessoas automaticamente se sentem como num trama hollywoodiano, sentindo toda a emoção e adrenalina que sentiram quando assistiram às cenas de um longa-metragem do gênero.

E é aí que está um dos gatilhos psicológicos mais cruciais do jogo.

A roleta possui gatilhos psicológicos que atraem pela facilidade de jogabilidade

Se a roleta já era fácil de jogar antigamente, após o advento dos cassinos online, hoje a jogabilidade se tornou ainda mais facilitada.

Com o toque de um botão, no conforto descontraído da sua própria casa, ou literalmente em qualquer lugar com uma conexão à internet, é possível se divertir jogando.

Entender a dinâmica da roleta também é bem fácil, e ao saber disso, é acionado nos jogadores gatilhos psicológicos que atraem pela fácil aprendizagem e de ganhos.

Frequentemente as pessoas que se sentem intimidadas por jogos como o BlackJack, mas a roleta dá às pessoas confiança no cassino e na cena do jogo. São poucas as regras e é muito fácil de entender.

Uma vez que o jogo exige muito pouca habilidade e é baseado no puro acaso, as pessoas geralmente param primeiro na mesa de roleta.

O que, psicologicamente, pode fazer com que as pessoas se sintam muito confiantes.

A roleta possui gatilhos psicológicos baseados no “tudo ou nada”

Psicologicamente, as pessoas não se sentem satisfeitas a menos que tenham apostado todo o seu dinheiro.

Nesse sentido, a roleta é um bom jogo para jogar no estilo “tudo ou nada”, porque é rápido, fácil e os ganhos podem ser grandes.

Isso tanto é verdade que, antigamente, costumava ser jogado apenas pelos ricos e pela realeza.

Infelizmente, ao mesmo tempo que esse gatilho psicológico do “tudo ou nada” atraia as pessoas, também pode prejudicá-las a níveis muito preocupantes.

Jogo responsável: usando a psicologia da roleta a seu favor

É pensando exatamente no último gatilho psicológico citado, o do “tudo ou nada”, que é tão importante falar sobre o cuidado que todos devem ter ao jogar roleta.

Você não precisa perder tudo para se divertir. Como em qualquer sorte baseado no acaso e na sorte, haverá dias em que você vai ganhar, e outros em que vai perder.

Saber lidar com as perdas e sempre apostar o que não irá lhe fazer falta é o segredo – não só na roleta, como em todas as áreas da vida.

