Governo do RS reativa Pix para doações após chuvas; saiba como ajudar

O temporal atingiu 154 municípios gaúchos, afetando cerca de 70.000 pessoas; segundo o governador, 29 pessoas morreram

Imagem mostra barragem transbordada em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul Reprodução/X – 2.mai.2024

PODER360 2.mai.2024 (quinta-feira) – 23h07



As fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul desde o último domingo (28.abr.2024) tem preocupado moradores e autoridades locais, que se mobilizam para ajudar as mais de 70.000 pessoas afetadas. O governo gaúcho reativou a conta “SOS Rio Grande do Sul” para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas.

O temporal afetou 154 municípios gaúchos, além de colocar em alerta para o risco de colapso das barragens da região. Segundo o governador Eduardo Leite (PSDB), até o momento foram registradas 29 mortes e 60 desaparecimentos, além de mais de 15.000 pessoas desalojadas.

Entidades da sociedade civil, que podem atuar no envio de mantimentos para os afetados pela chuva, também reúnem doações. O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações, leia abaixo:

Centro Logístico da Defesa Civil Estadual: Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre;

Telefone: (51) 3210 4255.

“SOS Rio Grande do Sul”: PIX: CNPJ: 92.958.800/0001-38;

Instituição: Banrisul

CHUVAS NO RIO GRANDE DO SUL Na 4ª feira (1º.mai), o governador do Estado decretou estado de calamidade pública e disse que esse pode ser o “maior desastre da história” da região em termo de perdas materiais. O governo federal reconheceu a situação nesta 5ª feira (2.mai).

Também nesta 5ª feira (2.mai), o governador gaúcho publicou um vídeo em seu perfil no Instagram sobre o vazamento da barragem 14 de julho, que colapsou (assista aqui). Ele disse que o efeito do rompimento não causará uma “enxurrada” sobre os municípios, mas que a água subirá às margens de municípios próximos.

Leite orientou a população a procurar pontos mais elevados no curso do rio e deixar suas casas caso esteja em áreas de risco de inundação.

Assista (3min1s):