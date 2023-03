Abertura da Semana da Água em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Nesta quarta-feira (22), a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura realizou a abertura da Semana da Água. Pela manhã, a equipe da pasta esteve presente na Fazenda Canadá – localizada no bairro Colina Verde – para o plantio de mudas nativas junto a nascente do rio Itanhém com crianças do município.

Durante a ocasião, houve também um momento de reflexão com a bióloga Jakelyne Favaro sobre a “Importância do plantio de mudas nativas para preservação dos recursos hídricos”, e a palavra sobre “O papel do ser humano na preservação dos recursos hídricos”, com Ivo Francisco de Souza, engenheiro civil da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Abertura da Semana da Água em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, o Dia Mundial da Água é celebrado em 22 de março com o propósito de fomentar discussões acerca das crises hídrica e de saneamento, convocando os cidadãos a repensarem o consumo de água em todos os espaços.

Para o ano de 2023, a ONU definiu o tema “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no Mundo”, inspirado na fábula de um beija-flor que se esforça em apagar o incêndio da floresta carregando água pelo seu bico, representando a importância da atuação imediata durante momentos de crise.

Abertura da Semana da Água em Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

A fábula foi contada para as crianças presentes no evento, gerando reflexão da importância do papel de cada um enquanto “beija-flores”. O evento foi encerrado com a entrega de certificados e lembranças pela Secretaria de Meio Ambiente.

O post Abertura da Semana da Água contou com plantio de mudas nativas em nascente de Teixeira de Freitas; saiba mais apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.