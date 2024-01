Abin confirma reunião fora da agenda entre diretor e Ramagem

Encontro ocorreu em 16 de junho; segundo a agência, o deputado quis dar os parabéns a Corrêa por assumir a chefia do órgão

A Abin diz que o encontro não foi registrado na agenda oficial por falha ou descuido do funcionário responsável; na foto, o diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa Lula Marques/ Agência Brasil

O diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Corrêa, teve um encontro fora da agenda oficial com o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). O congressista chefiou a agência durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e teve seu nome envolvido em operação que investiga um suposto esquema de espionagem ilegal.

O encontro entre Corrêa e Ramagem ocorreu em 16 de junho de 2023 e foi confirmado pela Abin ao portal Metrópoles. Segundo a agência, a reunião foi solicitada pelo deputado e não há registro na agenda oficial por falha ou descuido do funcionário responsável por publicar as informações para consulta pública.

Conforme a Abin, a reunião foi “protocolar”. Serviu para que Ramagem pudesse dar os parabéns pessoalmente a Corrêa por ter assumido o posto de diretor-geral da agência. Ele foi nomeado no fim de maio. A Abin afirmou que a equipe de Relações Institucionais da agência e o diretor-geral “receberam ou reuniram-se no Congresso com 58 parlamentares em 2023”.

Ramagem foi alvo, na última 5ª feira (25.jan), da operação PF (Polícia Federal) que apura suposta espionagem ilegal realizada pela Abin. Ele chefiou o órgão de julho de 2019 até março de 2022. A operação foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Na decisão (íntegra – PDF – 313 kB), consta relatório da PF que indica uma instrumentalização da Abin sob o comando de Ramagem. O deputado negou irregularidades e disse que um “núcleo” da PF tenta incriminá-lo “sem provas”.

Moraes autorizou na 2ª feira (29.jan) operações de busca e apreensão contra o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos). Conforme a PF, ele participou do “núcleo político” da organização criminosa supostamente formada por funcionários da Abin que monitorou autoridades sem autorização judicial.

O relatório da PF, divulgado na 2ª feira (29.jan), indica que a corporação identificou uma mensagem em que uma assessora do político pede “uma ajuda” da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) com inquéritos contra Bolsonaro e seus 3 filhos. A conversa é entre Luciana Paula Garcia, ex-assessora de Carlos, e Ramagem.

A decisão, porém, contém algumas ambiguidades. A mensagem, por exemplo, é reproduzida logo depois de o ministro citar várias supostas irregularidades em outubro de 2020. A data da conversa entre Ramagem e Luciana é uma 3ª feira, 11 de outubro. No calendário durante o mandato de Bolsonaro só há um 11 de outubro numa 3ª feira em 2022 (e não em 2020). Ou seja, Ramagem já seria deputado federal eleito pelo Rio e não chefiava mais a Abin. Entenda mais nesta reportagem.

